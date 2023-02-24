ТОП-3 самых странных моделей автомобилей в мире (фото) — Finance.ua
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ТОП-3 самых странных моделей автомобилей в мире (фото)

Технологии&Авто
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Существует много моделей автомобилей, которые могут показаться странными или непривычными как по внешнему виду, так и с технической точки зрения. Вот несколько из самых странных моделей автомобилей:
  • Peel P50 — самый маленький автомобиль в мире, выпущенный в 1962 году. Этот трехколесный автомобиль был длиной всего 54 дюйма (137 см) и мог перевозить только одного пассажира.
ТОП-3 самых странных моделей автомобилей в мире (фото)
  • Reliant Robin — это британский трехколесный автомобиль, выпущенный в 1973 году. Его удивительный дизайн и необычная конфигурация колес сделали его предметом насмешек и юмора.
ТОП-3 самых странных моделей автомобилей в мире (фото)
  • BMW Isetta — еще (фото выше на главном изображении к этому материалу) один трехколесный автомобиль, выпущенный в 1955 году. Этот небольшой автомобиль имел дверь, которая открывалась вперед, и мог перевозить до двух пассажиров.
ТОП-3 самых странных моделей автомобилей в мире (фото)
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По материалам:
Avtosota
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