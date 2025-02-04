ТОП-3 самых популярных электронных сервисов среди населения — Finance.ua

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ТОП-3 самых популярных электронных сервисов среди населения

Казна и Политика
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ТОП-3 самых популярных электронных сервисов среди населения
ТОП-3 самых популярных электронных сервисов среди населения
Всего лишь треть населения в Украине достаточно осведомлена о возможностях и удобстве получения госуслуг с помощью электронных сервисов. Среди бизнеса этот показатель несколько выше — почти 60% компаний ими уже пользовались.
Об этом сообщает глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии «Слуга народа» Елена Шуляк, комментируя результаты на результаты социологического исследования «Коррупция в Украине 2024: понимание, восприятие, распространенность».
При этом самые популярные у населения электронные очереди для получения административных услуг, а у бизнеса — электронный кабинет на сайте Налоговой службы.
По ее словам, показатель достаточной осведомленности населения о возможностях и удобстве получения госуслуг с помощью электронных сервисов составляет в среднем 36%. В то же время у бизнеса этот показатель уже превышает половину и составляет почти 60%. Однако на данный момент население открывает возможности цифровизации несколько быстрее, поскольку в позапрошлом году уровень осведомленности составил около 29%.
«То есть, за прошлый год количество граждан, начавших пользоваться этими сервисами, возросло на 6%, а среди бизнеса количество компаний, которые тоже начали это делать, выросло на 3% - с 57,2% до 59,9%. Для роста среди населения не последнюю роль играет программа „єВідновлення“ — с помощью „Дія“ заявления на компенсацию подали по состоянию на конец января более 150 тысяч граждан, чье жилье было разрушено или повреждено», — пояснила Шуляк.

ТОП-3 самых популярных электронных сервисов

  • Это электронные очереди для получения административных услуг, которыми сейчас пользуется 26,5% украинцев,
  • сервисы медицинских услуг — 27,6%,
  • сервисы для получения справок — 14,6%.
Самый низкий показатель в этом отношении — сервисы по вопросам строительства, земли, недвижимости, которыми пользуется только 3,7% граждан, а почти 40% о них вообще не знают. В то же время, земельные отношения, как показывают результаты данного исследования, являются, по мнению большинства населения, наиболее коррупционной сферой.
ТОП-3 наиболее востребованных электронных сервисов включают в себя:
  • электронный кабинет на сайте Государственной налоговой службы, которым пользовались 89% компаний,
  • онлайн-услуги по вопросам регистрации и изменения деятельности субъектов хозяйствования — 73%,
  • получение выписок и справок — 72,3%.
«Самый низкий в этом плане показатель в подключении с помощью „Дія“ к программе „єВідновлення“ — 7,7%, но я допускаю, что это из-за того, что бизнес просто не знает о такой возможности и как это сделать», — подчеркнула Шуляк.
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По материалам:
Finance.ua
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