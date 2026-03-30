ТОП-3 лучших премиальных карт в Украине по версии FinAwards
27 марта в Киеве прошла девятая церемония награждения всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются финансовые порталы Finance.ua и «Минфин». Победителей определили и в категории «Лучшая премиальная карта». За пальму первенства в этой категории боролись 14 банков.
Кто оказался в лидерах
3 место — Укрсиббанк с картой Black Edition, которая предлагает клиентам следующие условия:
- стоимость оформления карты/открытия счета: бесплатно;
- комиссия за обслуживание карты: годовая или ежемесячная — по выбору клиента;
- стоимость обслуживания карты: от 0 до 800 грн/мес. (ежемесячный тариф); 649,50 грн/мес. при условии годового обслуживания (7794 грн/год).
Ключевые премиальные сервисы, предоставляемые картой:
- LoungeKey, MC Travel Experiences, премиальный лаунж в Буковеле;
- глобальный data-роуминг;
- страхование (онлайн/офлайн);
- аренда сейфов;
- выделенная линия контакт-центра;
- приоритетное кассовое обслуживание;
- персональный менеджер;
- карты для детей с travel-сервисами, школа юного банкира.
Карта предоставляет следующие особые возможности:
- бесплатное снятие наличных денег за границей;
- 1,5% на накопительный счет;
- программа лояльности «Экстрабольше»;
- мгновенные переводы;
- премиальные отделения с отдельными зонами и услугами для нерезидентов.
2 место — monobank | Universal Bank с картой Iron и следующими условиями:
- стоимость оформления карты/открытия счета: 2 тыс. грн;
- комиссия за обслуживание карты: годовая с ежемесячной оплатой;
- стоимость обслуживания карты: 750 грн/мес. (9 тыс. грн. в год).
Карта предоставляет доступ к следующим премиальным сервисам:
- безлимитные бизнес-залы LoungeKey (820+ лаунжей в 450 городах);
- Fast Track в 100+ аэропортах;
- HighPass International, Business & Family Lounge на вокзале Киева;
- консьерж 24/7;
- страхование путешествий;
- поездки Bolt со скидкой до 50%;
- привилегии Mastercard World Elite и Visa Infinite;
- скидки на Booking.com, Rixos, Avis, Hertz.
Особенность карты — уникальная кешбэк-модель «Мили». Она предусматривает предоставление пользователю 15 миль за каждые 1 тыс. грн расходов (1 миля = 1 грн на авиа- и ж/д билеты). Также среди особенностей — материал самой карты, ведь физическая ее версия выполнена из металла (22 г стали с NFC).
1 место — ПУМБ с продуктом Black Platinum. Что нужно о ней знать:
- стоимость оформления карты/открытия счета — бесплатно;
- комиссия за обслуживание карты: годовая или ежемесячная — по выбору клиента;
- стоимость обслуживания карты: 750 грн/мес. или 0 грн при расходах от 30 тыс. грн/мес.; альтернатива — 8 250 грн/год.
Ключевые премиальные сервисы:
- бизнес-лаунжи в аэропортах мира (Visa/Mastercard) для владельца и доверенных лиц;
- Fast Track, Business&Family Lounge на Центральных вокзалах Киева и Харькова;
- консьерж-сервис 24/7;
- премиальная туристическая страховка от Visa;
- приоритетное обслуживание в отделениях и кассах;
- страховой полис от мошеннических действий по карте.
Это премиальный пакет с прозрачной моделью бесплатного обслуживания — при ежемесячных расходах от 30 тыс. грн. Предоставляет полный набор travel-сервисов и лаунжей без требований к большим остаткам.
