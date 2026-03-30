ТОП-3 лучших премиальных карт в Украине по версии FinAwards Сегодня 19:33 — Финтех и Карты

Эксперт валютного рынка Finance.ua Алексей Козырев вручил награду руководительнице управления продаж и операционной деятельности премиальных клиентов Анне Воробьевой

27 марта в Киеве прошла девятая церемония награждения всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются финансовые порталы Finance.ua и «Минфин». Победителей определили и в категории «Лучшая премиальная карта». За пальму первенства в этой категории боролись 14 банков.

Кто оказался в лидерах

3 место — Укрсиббанк с картой условия: с картой Black Edition , которая предлагает клиентам следующие

стоимость оформления карты/открытия счета: бесплатно;

комиссия за обслуживание карты: годовая или ежемесячная — по выбору клиента;

стоимость обслуживания карты: от 0 до 800 грн/мес. (ежемесячный тариф); 649,50 грн/мес. при условии годового обслуживания (7794 грн/год).

Ключевые премиальные сервисы, предоставляемые картой:

LoungeKey, MC Travel Experiences, премиальный лаунж в Буковеле;

глобальный data-роуминг;

страхование (онлайн/офлайн);

аренда сейфов;

выделенная линия контакт-центра;

приоритетное кассовое обслуживание;

персональный менеджер;

карты для детей с travel-сервисами, школа юного банкира.

Карта предоставляет следующие особые возможности:

бесплатное снятие наличных денег за границей;

1,5% на накопительный счет;

программа лояльности «Экстрабольше»;

мгновенные переводы;

премиальные отделения с отдельными зонами и услугами для нерезидентов.

2 место — monobank | Universal Bank с картой условиями: с картой Iron и следующими

стоимость оформления карты/открытия счета: 2 тыс. грн;

комиссия за обслуживание карты: годовая с ежемесячной оплатой;

стоимость обслуживания карты: 750 грн/мес. (9 тыс. грн. в год).

Карта предоставляет доступ к следующим премиальным сервисам:

безлимитные бизнес-залы LoungeKey (820+ лаунжей в 450 городах);

Fast Track в 100+ аэропортах;

HighPass International, Business & Family Lounge на вокзале Киева;

консьерж 24/7;

страхование путешествий;

поездки Bolt со скидкой до 50%;

привилегии Mastercard World Elite и Visa Infinite;

скидки на Booking.com, Rixos, Avis, Hertz.

Особенность карты — уникальная кешбэк-модель «Мили». Она предусматривает предоставление пользователю 15 миль за каждые 1 тыс. грн расходов (1 миля = 1 грн на авиа- и ж/д билеты). Также среди особенностей — материал самой карты, ведь физическая ее версия выполнена из металла (22 г стали с NFC).

1 место — ПУМБ с продуктом Что нужно о ней знать: с продуктом Black Platinum.

стоимость оформления карты/открытия счета — бесплатно;

комиссия за обслуживание карты: годовая или ежемесячная — по выбору клиента;

стоимость обслуживания карты: 750 грн/мес. или 0 грн при расходах от 30 тыс. грн/мес.; альтернатива — 8 250 грн/год.

Ключевые премиальные сервисы:

бизнес-лаунжи в аэропортах мира (Visa/Mastercard) для владельца и доверенных лиц;

Fast Track, Business&Family Lounge на Центральных вокзалах Киева и Харькова;

консьерж-сервис 24/7;

премиальная туристическая страховка от Visa;

приоритетное обслуживание в отделениях и кассах;

страховой полис от мошеннических действий по карте.

Это премиальный пакет с прозрачной моделью бесплатного обслуживания — при ежемесячных расходах от 30 тыс. грн. Предоставляет полный набор travel-сервисов и лаунжей без требований к большим остаткам.

