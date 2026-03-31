ТОП-3 лучших финтех-приложений по версии FinAwards
27 марта в Киеве прошла девятая церемония награждения всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются финансовые порталы Finance.ua и «Минфин». Среди цифровых сервисов наградили лидеров в номинации «Лучшее мобильное Fintech приложение».
Три лучших Fintech-приложения
3 место — Univer (iOS / Google Play). Это инвестиционное мобильное приложение, в котором в январе 2025 года запущено полностью дистанционное открытие инвестиционных счетов, без бумаг и физического присутствия.
- Пользователи могут инвестировать от 1 тыс. грн, покупать и продавать активы примерно за 30 секунд с комиссией 1 грн и управлять портфелем 24/7.
- Приложение предоставляет доступ к более чем 50 инвестиционным инструментам, в частности ОВГЗ, ОЗГП, корпоративным облигациям, фондам, акциям украинских и иностранных эмитентов.
- В 2025 году реализован автоматизированный онбординг и повышение инвестлимитов через Дію. MAU составляет 4 тыс. пользователей, WAU — 1800.
2 место — EasyPay (iOS / Google Play), который в 2025 году трансформировался с платежного сервиса в цифровую платформу для городов.
- В приложении запущен раздел «Мой город», который объединяет транспорт, коммунальные и административные сервисы, кабинет водителя, городские новости и оповещения и работает в 15 городах.
- Также интегрирован электронный билет в 5 общинах и подключено еще 5 новых городов в 2025 году.
- Месячная активность превышает 200 тыс. пользователей, недельная — 120 тыс. пользователей.
- Рейтинг приложения составляет 4,7−4,8 на основе 70 тыс. отзывов. EasyPay обеспечивает единый цифровой кабинет жителя и аналитический модуль для городских властей.
1 место — NovaPay (iOS / Google Play). Это небанковское мобильное финтех-приложение, запущенное 13 декабря 2023 года.
- Заявлено, что приложение обновляется в среднем каждые три недели. Клиентская база насчитывает 971 тысячу пользователей.
- Приложение объединяет платежи, P2P, кредитование, инвестиции и финансовое планирование в одном цифровом кошельке. Ключевое отличие — два профиля в одном приложении для физических лиц и ФЛП, что помогает разделять личные и бизнес-финансы.
- Для физлиц доступны выгоды до 20% на наложенный платеж, продукт «Посылка в кредит» и инвестиции в корпоративные облигации, для ФЛП — счет, инвойсинг и наложенный платеж день в день. NovaPay использует AI для парсинга IBAN, кредитного скоринга и антифрода.
