ТОП-15 самых популярных в Украине мотоциклов (марки и цена) — Finance.ua

ТОП-15 самых популярных в Украине мотоциклов (марки и цена) Сегодня 17:18 — Фондовый рынок

ТОП-15 самых популярных в Украине мотоциклов (марки и цена)

За первый квартал 2023 года в Украине приобрели 3345 мотоциклов с пробегом — сюда входят 586 мотоциклов, которые были зарегистрированы впервые и прошли таможенный контроль по прибытии из-за границы, а также 2759 мотоциклов, проданных уже в пределах страны.

Наибольшую популярность среди украинских байкеров получили японские мотоциклы марки Honda. Кроме того, в тройку лидеров входят мотоциклы Yamaha и Suzuki. Следует отметить, что эти марки отличаются высокой надежностью, эффективностью и инновационными технологиями, делающими их привлекательными для мотолюбителей.

Интересно то, что большинство купленных мотоциклов имеют бензиновые двигатели — электрические тоже покупали, однако их доля по сравнению с сегментом легковых автомобилей едва заметна. Наиболее массовыми среди бензиновых вариантов оказались группы с рабочим объемом цилиндра 125-250 см3 и 500-750 см3.

Чаще всего в течение трех месяцев украинцы покупали следующие модели мотоциклов:

Honda CB

куплено — 136 шт.

средняя цена — $3500

Lifan LF

куплено — 109 шт.

средняя цена — $950

Honda CBR

куплено — 81 шт.

средняя цена — $6500

JAWA 350

куплено — 78 шт.

средняя цена — $700

Loncin LX

куплено — 77 шт.

средняя цена — $830

Suzuki GSX

куплено — 74 шт.

средняя цена — $3150

Musstang MT

куплено — 55 шт.

средняя цена — $670

Yamaha FZ

куплено — 58 шт.

средняя цена — $5000

Yamaha MT

куплено — 55 шт.

средняя цена — $12000

Yamaha Drag Star

куплено — 53 шт.

средняя цена — $3500

BMW R-Series

куплено — 50 шт.

средняя цена — $11500

Yamaha YZF

куплено — 49 шт.

средняя цена — $5000

Viper V

куплено — 44 шт.

средняя цена — $1000

Honda NC

куплено — 41 шт.

средняя цена — $6500

Honda CBF

куплено — 41 шт.

средняя цена — $3800

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