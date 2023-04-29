ТОП-15 самых популярных в Украине мотоциклов (марки и цена) — Finance.ua

ТОП-15 самых популярных в Украине мотоциклов (марки и цена)
За первый квартал 2023 года в Украине приобрели 3345 мотоциклов с пробегом — сюда входят 586 мотоциклов, которые были зарегистрированы впервые и прошли таможенный контроль по прибытии из-за границы, а также 2759 мотоциклов, проданных уже в пределах страны.
Наибольшую популярность среди украинских байкеров получили японские мотоциклы марки Honda. Кроме того, в тройку лидеров входят мотоциклы Yamaha и Suzuki. Следует отметить, что эти марки отличаются высокой надежностью, эффективностью и инновационными технологиями, делающими их привлекательными для мотолюбителей.
Интересно то, что большинство купленных мотоциклов имеют бензиновые двигатели — электрические тоже покупали, однако их доля по сравнению с сегментом легковых автомобилей едва заметна. Наиболее массовыми среди бензиновых вариантов оказались группы с рабочим объемом цилиндра 125-250 см3 и 500-750 см3.
Чаще всего в течение трех месяцев украинцы покупали следующие модели мотоциклов:
Honda CB
- куплено — 136 шт.
- средняя цена — $3500
Lifan LF
- куплено — 109 шт.
- средняя цена — $950
Honda CBR
- куплено — 81 шт.
- средняя цена — $6500
JAWA 350
- куплено — 78 шт.
- средняя цена — $700
Loncin LX
- куплено — 77 шт.
- средняя цена — $830
Suzuki GSX
- куплено — 74 шт.
- средняя цена — $3150
Musstang MT
- куплено — 55 шт.
- средняя цена — $670
Yamaha FZ
- куплено — 58 шт.
- средняя цена — $5000
Yamaha MT
- куплено — 55 шт.
- средняя цена — $12000
Yamaha Drag Star
- куплено — 53 шт.
- средняя цена — $3500
BMW R-Series
- куплено — 50 шт.
- средняя цена — $11500
Yamaha YZF
- куплено — 49 шт.
- средняя цена — $5000
Viper V
- куплено — 44 шт.
- средняя цена — $1000
Honda NC
- куплено — 41 шт.
- средняя цена — $6500
Honda CBF
- куплено — 41 шт.
- средняя цена — $3800
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