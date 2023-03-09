Топ-15 самых популярных дизельных легковушек с пробегом — Finance.ua
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Топ-15 самых популярных дизельных легковушек с пробегом

Технологии&Авто
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Топ-15 самых популярных дизельных легковушек с пробегом
Топ-15 самых популярных дизельных легковушек с пробегом
По информации из открытых данных ГСЦ МВД, в феврале было куплено 24,5 тыс. легковых машин с пробегом, оснащенных дизельными моторами (по сумме первых регистраций и сделок купли-продажи внутри страны). При этом их доля на рынке составляет 31,6%, а средний возраст — 13,7 года. Об этом пишут эксперты портала auto.ria.
Следует отметить, что как количество, так и доля дизельных легковушек держится почти неизменной более полугода, чему способствует наличие дизтоплива на АЗС и стабилизация цен на него.
«А если учесть, что в ближайшие месяцы произошло заметное снижение цен на ДТ, когда за литр вполне реально заплатить менее 50 гривен, возможен даже некоторый рост интереса покупателей к авто такого типа», — говорится в сообщении.
Что покупали: наибольшая популярность среди производителей у Volkswagen — автомобилей с эмблемой VW с дизельными моторами больше всего на нашем рынке. Также в тройку лидеров в этой группе попадают Renault и Mercedes-Benz.
Топ-15 самых популярных дизельных легковушек с пробегом
Когда уже Volkswagen первый среди марок, то можно предположить, что и на первой позиции в Топ-15 самых популярных дизельных легковушек с пробегом, которые покупали или подавали на первую регистрацию в Украине в феврале этого года, будет модель от этого же производителя. И так оно и есть: Passat возглавляет этот Топ-15, а кроме него в тройке самых популярных моделей среди покупателей легковых дизелей оказались Renault Megane и Skoda Octavia.

Общий рейтинг самых популярных «дизелей»

  • Volkswagen Passat (середня ціна $10700)
  • Renault Megane ($7900)
  • Skoda Octavia ($8000)
  • Volkswagen Golf ($8200)
  • Renault Scenic ($7200)
  • Mercedes-Benz Vito ($6700)
  • Audi A6 ($7900)
  • BMW X5 ($10900)
  • Volkswagen Transporter ($6200)
  • Mercedes-Benz E-Class ($7000)
  • Opel Astra ($7000)
  • Renault Kangoo ($6000)
  • Volkswagen Touareg ($21000)
  • BMW 5 Series ($7800)
  • Ford Focus ($6000)
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По материалам:
Finance.ua
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