Топ-15 самых популярных дизельных легковушек с пробегом — Finance.ua

Топ-15 самых популярных дизельных легковушек с пробегом Сегодня 21:06 — Технологии&Авто

Топ-15 самых популярных дизельных легковушек с пробегом

По информации из открытых данных ГСЦ МВД, в феврале было куплено 24,5 тыс. легковых машин с пробегом, оснащенных дизельными моторами (по сумме первых регистраций и сделок купли-продажи внутри страны). При этом их доля на рынке составляет 31,6%, а средний возраст — 13,7 года. Об этом пишут эксперты портала auto.ria

Следует отметить, что как количество, так и доля дизельных легковушек держится почти неизменной более полугода, чему способствует наличие дизтоплива на АЗС и стабилизация цен на него.

«А если учесть, что в ближайшие месяцы произошло заметное снижение цен на ДТ, когда за литр вполне реально заплатить менее 50 гривен, возможен даже некоторый рост интереса покупателей к авто такого типа», — говорится в сообщении.

Что покупали: наибольшая популярность среди производителей у Volkswagen — автомобилей с эмблемой VW с дизельными моторами больше всего на нашем рынке. Также в тройку лидеров в этой группе попадают Renault и Mercedes-Benz.

Когда уже Volkswagen первый среди марок, то можно предположить, что и на первой позиции в Топ-15 самых популярных дизельных легковушек с пробегом, которые покупали или подавали на первую регистрацию в Украине в феврале этого года, будет модель от этого же производителя. И так оно и есть: Passat возглавляет этот Топ-15, а кроме него в тройке самых популярных моделей среди покупателей легковых дизелей оказались Renault Megane и Skoda Octavia.

Общий рейтинг самых популярных «дизелей»

Volkswagen Passat (середня ціна $10700)

Renault Megane ($7900)

Skoda Octavia ($8000)

Volkswagen Golf ($8200)

Renault Scenic ($7200)

Mercedes-Benz Vito ($6700)

Audi A6 ($7900)

BMW X5 ($10900)

Volkswagen Transporter ($6200)

Mercedes-Benz E-Class ($7000)

Opel Astra ($7000)

Renault Kangoo ($6000)

Volkswagen Touareg ($21000)

BMW 5 Series ($7800)

Ford Focus ($6000)

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