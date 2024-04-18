ТОП-15 самых автономных смартфонов (инфографика) — Finance.ua
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ТОП-15 самых автономных смартфонов (инфографика)

Фондовый рынок
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ТОП-15 самых автономных смартфонов (инфографика)
ТОП-15 самых автономных смартфонов (инфографика)
В рейтинге времени автономной работы представлены телефоны, доступные в широком диапазоне цен. Два из трех самых лучших слотов могут занимать дорогие игровые телефоны, но OnePlus 12R стоит менее 500 долларов. Одно из наших новых дополнений, Moto G Power 5G (2024), стоит еще дешевле.
Об этом пишет tomsguide.com.
В среднем телефон работает около 10 часов, поэтому все превышающее эту отметку обеспечивает надежное время автономной работы.
Перечисленные здесь телефоны были протестированы за последние 18 месяцев, хотя четыре из пяти устройств с самым длинным сроком службы появились с начала этого года.
Asus доминирует в рейтинге с тремя из четырех лучших долговечных телефонов, но Samsung имеет три собственных телефона. Вы также найдете многочисленные предложения от Apple, Motorola, Nothing и OnePlus.
Вот все лучшие результаты, которые мы протестировали за последние полтора года.
ТОП-15 самых автономных смартфонов (инфографика)

1. Asus ROG Phone 8 Pro (18:48)

Asus использует меньший аккумулятор в ROG Phone 8 Pro, чем в предыдущей версии своего игрового телефона. Но не беспокойтесь об этом — ROG Phone 8 Pro все равно установил новый стандарт в нашем тесте батареи, проработав 19 часов.

2. OnePlus 12R (18:42)

OnePlus 12R среднего класса — это телефон с самым длинным сроком службы из тестируемых нами телефонов, который не создавался специально для игр. Вместительная батарея на 5500 мАч позволяет этому телефону работать целый день, а затем и на одной зарядке, но следует также отдать должное чипсету Snapdragon 8 Gen 2, который питает многие другие устройства в нашем списке лучших телефонов от аккумулятора.

3. Asus ROG Phone 7 Ultimate (18:32)

Прошлогодний рекордсмен батареи остается легендой, поскольку ROG Phone 7 Ultimate проработал 18,5 часов на зарядке. Заслуга принадлежит аккумулятору устройства на 6000 мАч, а также энергоэффективному чипсету Snapdragon 8 Gen 2, питающему телефон. Быстрая зарядка мощностью 65 Вт поможет быстро разрядить аккумулятор.

4. Asus Zenfone 11 Ultra (17:52)

Zenfone 11 Ultra присоединяется к двум последним телефонам ROG в доминировании в нашем рейтинге времени автономной работы. В случае Zenfone 11 Ultra телефон проработал почти 18 часов во время нашего теста батареи с его 6,78-дюймовым дисплеем, настроенным на автоматическую частоту обновления.

5. OnePlus 12 (17:41)

Более дешевый OnePlus 12R может быть более долговечным телефоном из серии OnePlus 12. OnePlus 12 все еще проработал более 17,5 часов во время теста батареи с помощью батареи емкостью 5400 мАч и функций управления питанием процессора Snapdragon 8 Gen 3.
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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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