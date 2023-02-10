ТОП-15 производителей и моделей авто, которые перепродают несколько раз в год — Finance.ua

ТОП-15 производителей и моделей авто, которые перепродают несколько раз в год Сегодня 21:02 — Личные финансы

ТОП-15 производителей и моделей авто, которые перепродают несколько раз в год

В прошлом году почти 6 тысяч легковушек в Украине сменили 3 или больше владельцев. Почему одни авто задерживаются на несколько лет, другие перепродают по 3-6 раз в течение календарного года — разбирались эксперты портала auto.ria.

Известно, что большинство украинских автовладельцев меняют свои автомобили в среднем раз в три-четыре года. Когда авто продается раз в несколько лет — привычная вещь. Дважды в течение одного года — тоже в целом порядок, машина могла побывать на «автокомиссии», или же у ее владельца дела пошли лучше, и он решил купить что-нибудь поновее или классом повыше. Когда три раза за 12 месяцев — это уже настораживает, потому что темп смены собственников явно выше среднего. А таких легковушек в открытых данных ГСЦ МВД за 2022 год мы насчитали почти 6 тысяч. Из них таких, которые были в прошлом году перепроданы трижды — 5 тысяч, 4 раза — 470, 5 раз — 54 автомобиля, и даже есть 7 таких, которые были перепроданы 6 раз. Поэтому стоит узнать, какие автомобили перепродавались так часто, и, возможно, это поможет понять почему.

Для этого просмотрим статистические данные, и начнем с марок, чьи легковушки в прошлом году перепродавались три и более раза.

Вот список из 15 моделей перепроданных три и более раза в течение 2022 года и количество каждой:

BMW 5 серии (177 шт.)

ТToyota Camry (167 шт.)

Volkswagen Passat (155 шт.)

BMW X5 (153 шт.)

Skoda Octavia (139 шт.)

BMW 3 серии (137 шт.)

Volkswagen Touareg (86 шт.)

Volkswagen Golf (84 шт.)

Hyundai Sonata (75 шт.)

Daewoo Lanos (70 шт.)

Audi A6 (69 шт.)

Mazda 6 (67 шт.)

Toyota Land Cruiser Prado (62 шт.)

Mercedes-Benz S-класса (60 шт.)

Toyota Land Cruiser (54 шт.)

Попавшие в список автомобили совершенно разные, от премиальных седанов или внедорожников, до «середняков» из масс-маркета и даже «Ланос» там есть. Нужно больше информации, и кроется она в годах выпуска автомобилей, которые перепродавались чаще всего.

Среди основных причин, по которым тот же автомобиль может так часто перепродаваться в рамках одного календарного года, специалистам удалось найти три.

1. Поигрался — и хватит

В эту категорию попадают новейшие и недешевые модели, часто из группы «заряженных», в том числе таких марок как Bentley или Lamborghini, Jaguar или даже Tesla. Их покупают для получения новых впечатлений, усиления собственного статуса или «на пробу», если финансы позволяют знакомиться с автомобилями не с помощью видео с YouTube, а покупая «живые» машины для собственных тест-драйвов.

Стоит на рынке появиться какой-то новой модели — такой покупатель тут же продает имеющуюся машину (или несколько), чтобы снова получить новые впечатления или поразить друзей эксклюзивной новинкой.

2. Поспешные решения

В этой группе невозможно отделить легковушки по определенным параметрам, например возраст или цена. Есть некоторые модели, которые стоят и выглядят привлекательно, чем сбивают с толку. И есть определенные ситуации, когда человек строит свое впечатление об автомобиле исключительно на основе блоггерских видео или советов «гаражных экспертов». Когда же эти обстоятельства сходятся и машина куплена или заказана за рубежом, первые впечатления от эксплуатации в реальных условиях могут сильно отличаться от тех, которые до этого были в воображении.

Здесь следует помнить, что эмоциональные решения — не самый лучший путь, когда речь идет о покупке автомобиля. Чем более взвешенный и рациональный подход — тем меньше риск, что только приобретенное авто будете продавать через несколько дней после его покупки.

3. Скрытые недостатки

Сюда можно отнести автомобили в возрасте 15-20 и более лет, а также более молодые варианты со значительными пробегами или эксплуатировавшиеся в «раллийном» режиме. Если покупать опрометчиво, поспешно, без надлежащих проверок истории и технического состояния автомобиля — можно встретить экземпляр, имеющий определенные скрытые (точнее — предусмотрительно не озвученные продавцом) недостатки, устранение которых сложное и затратное.

Узнав об этом, часто вместо ремонта автомобиль продают в состоянии «пока сам едет». А проблемы, которые сложно выявить визуально, или возникают лишь периодически, переходят в наследство следующему покупателю. Он также через время повторит историю своих предшественников.

Кстати, владельцы авто теперь могут не беспокоиться, что не хватит бензина в дороге или пробьют колесо в поле, ведь Finance.ua запустил продажу карт технической помощи-Assistance. Эвакуация авто к СТО, аварийное открытие дверей, замена колеса — эти и другие услуги будут доступны для вас 24/7 — без выходных и в течение всего года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.