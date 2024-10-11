ТОП-15 новых электромобилей, которые покупали в сентябре — Finance.ua

ТОП-15 новых электромобилей, которые покупали в сентябре Сегодня 21:07 — Технологии&Авто

ТОП-15 новых электромобилей, которые покупали в сентябре

В сентябре список самых популярных представителей «электрического» сегмента оказался весьма интересным и, можно сказать, нестандартным: в список лидеров поднялось немало моделей, которые до сих пор на главенство в рейтинге не посягали.

Об этом говорится в обзоре Auto.Ria.

А бестселлером этого месяца стал не компактный электрический кроссовер, как это было в течение многих месяцев подряд, а большой и мощный лифтбек Zeekr 001.

В целом по итогам сентября объем продаж новых электромобилей сократился до 825 машин. Это почти на треть (минус 31%) меньше, чем продали в предыдущий месяц, и на полторы сотни новых «электричек» скромнее достижения июля. Хотя следует признать, что год назад — в сентябре 2023-го — дилеры все же продали на 56 новых электромобилей меньше (769 BEV).

Рейтинг самых популярных электромобилей в Украине

по итогам продажи новых авто в сентябре (против августа)

1. Zeekr 001: 105 новых авто (-11);

2. Honda M-NV: 97 новых авто (-77);

3. Volkswagen ID.4 Crozz: 93 новых авто (-54);

4. BYD Song Plus: 72 новых авто (-71);

5. Nissan Ariya: 68 новых авто (-21);

6. BMW iX3: 34 новых авто (+33);

7. Mercedes-Benz EQS: 25 новых авто (-14);

8. Audi Q4 e-tron: 22 новых авто (-20);

9. BYD Song L: 20 новых авто (-14);

10. MG 4: 19 новых авто (-8);

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11. MINI Cooper SE: 17 новых авто (+16);

12. BYD Seagull: 16 новых авто (-13);

12. Honda e: Ns1: 16 новых авто (-36);

12. Honda e: Ns1: 16 новых авто (-36); 13. Toyota bZ4x: 14 новых авто (+7);

13. Volvo EX30: 14 новых авто (-10);

13. Volvo EX30: 14 новых авто (-10); 14. MG ZS EV: 13 новых авто (+1);

15. BYD Tang: 12 новых авто (без изменений);

15. Volkswagen ID.6 Crozz: 12 новых авто (-12);

15. Zeekr X: 12 новых авто (+3).

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