ТОП-15 новых электромобилей, которые покупали в сентябре — Finance.ua
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ТОП-15 новых электромобилей, которые покупали в сентябре

Технологии&Авто
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ТОП-15 новых электромобилей, которые покупали в сентябре
ТОП-15 новых электромобилей, которые покупали в сентябре
В сентябре список самых популярных представителей «электрического» сегмента оказался весьма интересным и, можно сказать, нестандартным: в список лидеров поднялось немало моделей, которые до сих пор на главенство в рейтинге не посягали.
Об этом говорится в обзоре Auto.Ria.
А бестселлером этого месяца стал не компактный электрический кроссовер, как это было в течение многих месяцев подряд, а большой и мощный лифтбек Zeekr 001.
В целом по итогам сентября объем продаж новых электромобилей сократился до 825 машин. Это почти на треть (минус 31%) меньше, чем продали в предыдущий месяц, и на полторы сотни новых «электричек» скромнее достижения июля. Хотя следует признать, что год назад — в сентябре 2023-го — дилеры все же продали на 56 новых электромобилей меньше (769 BEV).

Рейтинг самых популярных электромобилей в Украине

по итогам продажи новых авто в сентябре (против августа)
  • 1. Zeekr 001: 105 новых авто (-11);
  • 2. Honda M-NV: 97 новых авто (-77);
  • 3. Volkswagen ID.4 Crozz: 93 новых авто (-54);
  • 4. BYD Song Plus: 72 новых авто (-71);
  • 5. Nissan Ariya: 68 новых авто (-21);
  • 6. BMW iX3: 34 новых авто (+33);
  • 7. Mercedes-Benz EQS: 25 новых авто (-14);
  • 8. Audi Q4 e-tron: 22 новых авто (-20);
  • 9. BYD Song L: 20 новых авто (-14);
  • 10. MG 4: 19 новых авто (-8);

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  • 11. MINI Cooper SE: 17 новых авто (+16);
  • 12. BYD Seagull: 16 новых авто (-13);
    12. Honda e: Ns1: 16 новых авто (-36);
  • 13. Toyota bZ4x: 14 новых авто (+7);
    13. Volvo EX30: 14 новых авто (-10);
  • 14. MG ZS EV: 13 новых авто (+1);
  • 15. BYD Tang: 12 новых авто (без изменений);
    15. Volkswagen ID.6 Crozz: 12 новых авто (-12);
    15. Zeekr X: 12 новых авто (+3).
По материалам:
Finance.ua
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