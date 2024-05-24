ТОП-15 легковушек за $4000: что можно купить сейчас за эти деньги — Finance.ua

ТОП-15 легковушек за $4000: что можно купить сейчас за эти деньги
Бюджет около $4000 можно считать «стартовым» как для украинского вторичного авторынка. Это уже чуть дальше верхнего ценового предела для разных «ВАЗов», на которые вряд ли следует делать ставку, а за эту сумму можно выбирать между моделями известных производителей, которые в ценовых рамках $3,5…4,5 тыс. занимают 10% рынка.
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Понятно, что здесь не стоит надеяться увидеть авто премиум-класса или «свежие» легковушки с минимальными пробегами и в возрасте несколько лет. Каждый товар имеет свою цену, в том числе автомобили. Однако это не значит, что за сравнительно небольшие деньги отсутствует выбор — он есть, и вполне достаточный, в чем каждый может убедиться, ознакомившись со списком моделей, которые будут в подборке от auto.ria.
15 автомобилей на бюджет до $4000
- Chevrolet Aveo
- Chevrolet Lacetti
- Skoda Fabia
- Opel Astra
- Mitsubishi Lancer
- Форд Фокус
- Renault Megane
- Daewoo Lanos
- Форд Fiesta
- Dacia Logan
- Renault Kangoo
- Dacia Sandero
- KIA Cerato
- Мазда 6
- Fiat Doblo
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