ТОП-15 легковушек за $4000: что можно купить сейчас за эти деньги — Finance.ua

ТОП-15 легковушек за $4000: что можно купить сейчас за эти деньги Сегодня 21:03 — Технологии&Авто

ТОП-15 легковушек за $4000: что можно купить сейчас за эти деньги

Бюджет около $4000 можно считать «стартовым» как для украинского вторичного авторынка. Это уже чуть дальше верхнего ценового предела для разных «ВАЗов», на которые вряд ли следует делать ставку, а за эту сумму можно выбирать между моделями известных производителей, которые в ценовых рамках $3,5…4,5 тыс. занимают 10% рынка.

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auto.ria. Понятно, что здесь не стоит надеяться увидеть авто премиум-класса или «свежие» легковушки с минимальными пробегами и в возрасте несколько лет. Каждый товар имеет свою цену, в том числе автомобили. Однако это не значит, что за сравнительно небольшие деньги отсутствует выбор — он есть, и вполне достаточный, в чем каждый может убедиться, ознакомившись со списком моделей, которые будут в подборке от

15 автомобилей на бюджет до $4000

Chevrolet Aveo Chevrolet Lacetti

Skoda Fabia

Opel Astra

Mitsubishi Lancer

Форд Фокус

Renault Megane

Daewoo Lanos

Форд Fiesta

Dacia Logan

Renault Kangoo

Dacia Sandero

KIA Cerato

Мазда 6

Fiat Doblo

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