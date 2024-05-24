ТОП-15 легковушек за $4000: что можно купить сейчас за эти деньги — Finance.ua
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ТОП-15 легковушек за $4000: что можно купить сейчас за эти деньги

Технологии&Авто
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ТОП-15 легковушек за $4000: что можно купить сейчас за эти деньги
ТОП-15 легковушек за $4000: что можно купить сейчас за эти деньги
Бюджет около $4000 можно считать «стартовым» как для украинского вторичного авторынка. Это уже чуть дальше верхнего ценового предела для разных «ВАЗов», на которые вряд ли следует делать ставку, а за эту сумму можно выбирать между моделями известных производителей, которые в ценовых рамках $3,5…4,5 тыс. занимают 10% рынка.

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Понятно, что здесь не стоит надеяться увидеть авто премиум-класса или «свежие» легковушки с минимальными пробегами и в возрасте несколько лет. Каждый товар имеет свою цену, в том числе автомобили. Однако это не значит, что за сравнительно небольшие деньги отсутствует выбор — он есть, и вполне достаточный, в чем каждый может убедиться, ознакомившись со списком моделей, которые будут в подборке от auto.ria.

15 автомобилей на бюджет до $4000

  1. Chevrolet Aveo
  2. Chevrolet Lacetti
  3. Skoda Fabia
  4. Opel Astra
  5. Mitsubishi Lancer
  6. Форд Фокус
  7. Renault Megane
  8. Daewoo Lanos
  9. Форд Fiesta
  10. Dacia Logan
  11. Renault Kangoo
  12. Dacia Sandero
  13. KIA Cerato
  14. Мазда 6
  15. Fiat Doblo
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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