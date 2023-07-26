ТОП-10 вакансий с зарплатой от 15 000 грн — Finance.ua

ТОП-10 вакансий с зарплатой от 15 000 грн Сегодня 17:00 — Личные финансы

Work.ua подготовил для вас подборку вакансий на любой вкус и с зарплатой не ниже, а у некоторых и намного выше, чем 15 000 грн. Просматривайте интересные предложения.

Кондитер-оформитель, декоратор, скульптор, Киев, 15 000 — 20 000 грн

Кондитер-оформитель с опытом от 1 года приглашает на работу кондитерский Sweet-shop. Работодатель обещает, что на работе можно будет проявить свои творческие способности, декорируя торты, капкейки, пряники. Предстоит работать с мастикой, глазурью и другими материалами. По желанию и, если есть навыки, возможны дополнительные изменения в пекарском цехе.

Зарплату будут выплачивать еженедельно, сверхурочная работа будет оплачиваться дополнительно.

Монтажник лифтов, Ивано-Франковск и другие города, 30 000 — 45 000 грн

Работника ищет компания по установке лифтов «Портал». От кандидатов ожидают опыта работы монтажником или наладчиком лифтов. Работа будет на сдельной основе в городах Ивано-Франковск, Львов, Черновцы и Киев.

Зарплата будет зависеть от грузоподъемности установленного лифта и города, где вы будете работать, но в среднем 6 000−8 000 грн за этаж.

Travel manager, менеджер по поддержке, по работе с клиентами, Киев, 25 000 грн

bodo, компания, которая занимается подарками-впечатлениями, приглашает в команду мультизадачного, ответственного, смелого человека, который будет сопровождать клиентов в подготовке к туристической поездке. Общаться с клиентами, страховыми и визовыми агентствами, будет оформлять документы, бронировать билеты и т. д. Для работы желательно знать английский, иметь опыт с визовыми и авиаагентствами.

Зарплата будет состоять из ставки и бонуса за выполнение KPI.

Бухгалтер (кассовая дисциплина, РРО), Киев, 18 000 — 22 000 грн

Компания Med-magazin.ua ищет бухгалтера с опытом работы на кассовом участке и знанием РРО и ПРРО. Среди перечисленных в вакансии обязанностей: работа с первичными бухгалтерскими документами, работа на участке клиент-банк (касса), работа на участке розничной торговли, контроль правильности кассовых и товарных операций, регистрация, перерегистрация и снятие с учета РРО и КОРО.

Работа в офисе, работодатель также предоставляет корпоративные скидки и обучение.

Digital-маркетолог, Киев, 35 000 — 45 000 грн

Компания «ИМПЕРИЯ ЕКОМЕРС» ищет Digital-маркетолога для разработки стратегий маркетинга, планирования и реализации маркетинговых кампаний, анализа и оптимизации эффективности инициатив и т. д.

Кандидаты с высшим образованием по маркетингу, опытом работы на подобной позиции и знанием Битрикс, Jira, Trello, а также сертификатами Google Tag Manager, Google Analytics, Google Digital Workshop будут в приоритете, отмечает работодатель.

Торговый представитель с авто (правый берег), Киев, 24 000 — 28 000 грн

Поставщик бытовой химии, хозяйственных и продуктовых товаров ООО «Альфа дистрибьюшн» (входит в тот же холдинг, что и «ИМПЕРИЯ ЭКОМЕРС» из предыдущей вакансии) приглашает на работу торгового представителя. Сотрудник будет заниматься поддержкой и расширением клиентской базы, контролем и закрытием дебиторской задолженности, выполнением планов, мерчендайзингом в торговых точках.

Зарплата при выполнении плана на 100% - 24 000 грн, а при перевыполнении — 28 000 грн.

Менеджер по социальным сетям, видеомейкер, Одесса, 15 000 — 20 000 грн

Сотрудника в офис в Одессе ищет интернет-магазин косметических товаров «Все для маникюра». На работе нужно будет снимать фото и видео, делать обзоры, создавать косметику для соцсетей бренда. При отклике просят также предоставить портфолио.

Упаковщик, стикеровщик мороженого на производство, Бердичев, 17 000 — 19 000 грн

Логистическая компания «ХАСКИ Менеджмент» ищет ответственных работников на производство мороженого в городе Бердичеве. Компания предлагает работу на постоянной основе с индивидуальным графиком, еженедельные выплаты З/П на карту любого банка, бесплатное проживание и развозку к месту работы, реферальную программу, ежемесячные бонусные выплаты, предоставлять бесплатный набор продукции и чистую санитарную одежду на каждую смену.

Продавец-консультант в интимбутик, Киев, 18 000 — 26 000 грн

Сеть интимбутиков «Афродита» ищет продавцов-консультантов с опытом работы в продажах, которым интересно будет работать с необычной категорией товара. У компании есть традиционная система мотивации «Лучший продавец», работодатель обещает профессиональный рост, бесплатное обучение и скидки на свои товары для работников. Среди обязанностей: обслуживание клиентов, подготовка товара к продаже, поддержание порядка в магазине и ведение соцсетей.

Администратор художественного цеха, Днепр, 20 000 — 30 000 грн

Компания Гранит-Эстетикс ищет администратора художественного цеха по граниту с желанием опыта производственных компаний и знанием фотошопа. Обязанности включают планирование и организацию выполнения производственного плана, координацию работы ретушеров, макетеров, операторов станков с ЧПУ, художников и отчетность.

Компания предлагает гибкий график работы и соцпакет. Зарплата будет состоять из ставки 20 000 грн и премии за исполнение KPI.

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