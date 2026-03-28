ТОП-10 самых популярных подержанных авто из-за рубежа до 5 лет (инфографика)
В феврале украинский автопарк пополнили более 2,9 тыс. импортированных легковушек в возрасте до 5 лет. Это почти пятая часть от общего количества ввезенных автомобилей с пробегом.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
В общей сложности за прошлый месяц украинцы приобрели 14,8 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Почти каждый пятый автомобиль из этого количества был в возрасте до 5 лет.
Наибольшую долю в сегменте импортируемых легковушек занимают бензиновые автомобили — 55%.
Также популярными остаются:
- гибриды — 21%;
- электрокары — 17%;
- дизельные автомобили — 6%;
- автомобили с ГБО — 1%.
