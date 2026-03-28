ТОП-10 самых популярных подержанных авто из-за рубежа до 5 лет (инфографика) Сегодня 19:09 — Технологии&Авто

Самые импортируемые подержанные авто в возрасте до 5 лет, Фото: freepik

В феврале украинский автопарк пополнили более 2,9 тыс. импортированных легковушек в возрасте до 5 лет. Это почти пятая часть от общего количества ввезенных автомобилей с пробегом.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

В общей сложности за прошлый месяц украинцы приобрели 14,8 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Почти каждый пятый автомобиль из этого количества был в возрасте до 5 лет.

Наибольшую долю в сегменте импортируемых легковушек занимают бензиновые автомобили — 55%.

Также популярными остаются:

гибриды — 21%;

электрокары — 17%;

дизельные автомобили — 6%;

автомобили с ГБО — 1%.

ТОП-10 самых популярных подержанных авто в возрасте до 5 лет., Инфографика создана с помощью ИИ

