ТОП-10 самых популярных кроссоверов 2024 года — Finance.ua
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ТОП-10 самых популярных кроссоверов 2024 года

Технологии&Авто
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ТОП-10 самых популярных кроссоверов 2024 года
ТОП-10 самых популярных кроссоверов 2024 года, Фото: tesla
Самым популярным кроссовером к августу 2024 года все еще оставался Tesla Model Y, лидирующий с продажами в количестве 754 691 ед. Продажи этой модели выросли на 4,3%.
Ресурс focus2move опубликовал мировой рейтинг самых продаваемых кроссоверов по состоянию на август 2024 года.
Второе место занял кроссовер Toyota RAV4 с продажами 654 694 ед., что на 16,7% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

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Почетное третье место занимает Honda CR-V с продажами 479 875 ед. Продажи этой модели выросли больше всего в относительных показателях — на 41,1%.
Следует отметить, что Honda CR-V был лидером сегмента кроссоверов в течение 2010−2015 годов. Еще из интересного — BMW X3 поднялся на 6 позиций в ТОП-10, заняв 10 место.

ТОП-10 самых популярных кроссоверов года

  1. Tesla Model Y — 754 691 ед. (+4,3%);
  2. Toyota RAV4 — 654 694 ед. (+16,7%);
  3. Honda CR-V — 479 875 ед. (+41,1%);
  4. Hyundai Tucson — 378 773 ед. (-3%);
  5. Kia Sportage — 342 773 ед. (+5,6%);
  6. BYD Song — 303 599 ед. (+26,8%);
  7. Volkswagen Tiguan — 280 550 ед. (+5,2%);
  8. Honda HR-V — 254 173 ед. (+19,8%);
  9. Mazda CX-5 — 217 827 ед. (-2,1%);
  10. BMW X3 — 213 733 ед. (+11,5%).
По материалам:
ITC.ua
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