ТОП-10 надежных электромобилей с пробегом — Finance.ua

ТОП-10 надежных электромобилей с пробегом
Некоторые водители опасаются покупать электромобили, поскольку считают их ненадежными. Однако полностью электрические авто могут быть даже более надежными, чем традиционные модели с двигателем внутреннего сгорания (ДВС).
Эксперты Top Speed назвали десять очень надежных электромобилей с пробегом.
Hyundai Kona Electric оказался самым надежным электромобилем в этом рейтинге.
Эксперты отметили, что качество сборки этой модели тоже находится на высоком уровне.
ТОП-10 очень надежных электромобилей с пробегом:
- Hyundai Kona Electric;
- Chevrolet Bolt EV/EUV;
- Kia Niro Electric;
- Kia EV6;
- Hyundai Ioniq 6;
- Ford Mustang Mach-E;
- Tesla Model 3;
- Genesis GV60;
- BMW i4;
- Hyundai Ioniq 5.
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