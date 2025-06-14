ТОП-10 надежных электромобилей с пробегом — Finance.ua
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ТОП-10 надежных электромобилей с пробегом

Технологии&Авто
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ТОП-10 надежных электромобилей с пробегом
ТОП-10 надежных электромобилей с пробегом
Некоторые водители опасаются покупать электромобили, поскольку считают их ненадежными. Однако полностью электрические авто могут быть даже более надежными, чем традиционные модели с двигателем внутреннего сгорания (ДВС).
Эксперты Top Speed ​​назвали десять очень надежных электромобилей с пробегом.
Hyundai Kona Electric оказался самым надежным электромобилем в этом рейтинге.
Эксперты отметили, что качество сборки этой модели тоже находится на высоком уровне.
ТОП-10 очень надежных электромобилей с пробегом:
  1. Hyundai Kona Electric;
  2. Chevrolet Bolt EV/EUV;
  3. Kia Niro Electric;
  4. Kia EV6;
  5. Hyundai Ioniq 6;
  6. Ford Mustang Mach-E;
  7. Tesla Model 3;
  8. Genesis GV60;
  9. BMW i4;
  10. Hyundai Ioniq 5.
По материалам:
УНІАН
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