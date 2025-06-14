ТОП-10 надежных электромобилей с пробегом — Finance.ua

ТОП-10 надежных электромобилей с пробегом 14.06.2025, 00:09 — Технологии&Авто

ТОП-10 надежных электромобилей с пробегом

Некоторые водители опасаются покупать электромобили, поскольку считают их ненадежными. Однако полностью электрические авто могут быть даже более надежными, чем традиционные модели с двигателем внутреннего сгорания (ДВС).

Эксперты Top Speed ​​назвали десять очень надежных электромобилей с пробегом.

Hyundai Kona Electric оказался самым надежным электромобилем в этом рейтинге.

Эксперты отметили, что качество сборки этой модели тоже находится на высоком уровне.

ТОП-10 очень надежных электромобилей с пробегом:

Hyundai Kona Electric; Chevrolet Bolt EV/EUV; Kia Niro Electric; Kia EV6; Hyundai Ioniq 6; Ford Mustang Mach-E; Tesla Model 3; Genesis GV60; BMW i4; Hyundai Ioniq 5.

УНІАН По материалам:

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