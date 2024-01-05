ТОП-10 моделей новых бензиновых авто в 2024 году — Finance.ua

ТОП-10 моделей новых бензиновых авто в 2024 году Сегодня 19:02 — Личные финансы

ТОП-10 моделей новых бензиновых авто в 2024 году

Автомобили с традиционными бензиновыми двигателями стали наиболее популярными на украинском рынке новых легковых автомобилей. Об этом сообщает «Укравтопром».

Так, за одиннадцать месяцев с начала 2024 года в Украине было реализовано 25,8 тысячи авто с традиционными бензиновыми двигателями, что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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При этом автомобили, оборудованные традиционными бензиновыми двигателями, стали наиболее популярными на украинском рынке новых легковушек.

Наибольшим спросом среди легковых автомобилей с бензиновыми двигателями в 2024 году пользовались:

1. Renault Duster — 2028 авто;

2. Mazda CX5 — 1506;

3. Suzuki Vitara — 1199;

4. Hyundai Tucson — 1051;

5. Škoda Octavia — 1009;

6. Toyota Corolla — 979;

7. Toyota RAV-4 — 975;

8. Kia Sportage — 928;

9. Škoda Karoq — 817;

10. Suzuki SX4 — 656.

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