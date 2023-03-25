Топ-10 лучших туристических достопримечательностей мира 2023 (фото) — Finance.ua

Топ-10 лучших туристических достопримечательностей мира 2023 (фото)
Определен Топ-10 лучших туристических достопримечательностей мира 2023 года. Этот рейтинг представлен на основе анализа отзывов Tripadvisor и Google.
Что учитывали:
Средний рейтинг жилья возле достопримечательности на Booking.com, расстояние от ближайшего аэропорта и безопасность туристов в стране на основе рейтинга Global Peace Index.
Первое место заняло здание Венгерского парламента. В TikTok здание парламента Венгрии просмотрели 887 миллионов раз.
Второе место получил парк развлечений «Диснейленд» в Париже.
Третье место заняла Голубая лагуна в Исландии.
На четвертом месте Плаза-де-Эспана в Севилье в Испании.
И пятое место занимает Ангкор-Ват в Камбодже.
Топ-10 лучших туристических достопримечательностей мира 2023
- Здание Венгерского парламента (Будапешт, Венгрия).
- Парк развлечений «Диснейленд» (Париж, Франция).
- Голубая лагуна (Исландия).
- Пласа-де-Эспана (Севилья, Испания).
- Ангкор-Ват (Камбоджа).
- Собор Святого Петра (Рим, Италия).
- Книжный магазин «Эль Атенео Гранд Сплендид» (Буэнос-Айрес, Аргентина).
- Акрополь (Афины, Греция).
- Музей Новой Зеландии (Веллингтон, Новая Зеландия).
- Статуя Христа-Спасителя (Рио-де-Жанейро, Бразилия).
Полный список из 99 достопримечательностей можно просмотреть здесь.
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