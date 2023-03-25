Топ-10 лучших туристических достопримечательностей мира 2023 (фото) — Finance.ua

Топ-10 лучших туристических достопримечательностей мира 2023 (фото) Сегодня 14:00 — Личные финансы

Определен Топ-10 лучших туристических достопримечательностей мира 2023 года. Этот рейтинг представлен на основе анализа отзывов Tripadvisor и Google.

Что учитывали:

Средний рейтинг жилья возле достопримечательности на Booking.com, расстояние от ближайшего аэропорта и безопасность туристов в стране на основе рейтинга Global Peace Index.

Первое место заняло здание Венгерского парламента. В TikTok здание парламента Венгрии просмотрели 887 миллионов раз.

Второе место получил парк развлечений «Диснейленд» в Париже.

Третье место заняла Голубая лагуна в Исландии.

На четвертом месте Плаза-де-Эспана в Севилье в Испании.

И пятое место занимает Ангкор-Ват в Камбодже.

Топ-10 лучших туристических достопримечательностей мира 2023

Здание Венгерского парламента (Будапешт, Венгрия). Парк развлечений «Диснейленд» (Париж, Франция). Голубая лагуна (Исландия). Пласа-де-Эспана (Севилья, Испания). Ангкор-Ват (Камбоджа). Собор Святого Петра (Рим, Италия). Книжный магазин «Эль Атенео Гранд Сплендид» (Буэнос-Айрес, Аргентина). Акрополь (Афины, Греция). Музей Новой Зеландии (Веллингтон, Новая Зеландия). Статуя Христа-Спасителя (Рио-де-Жанейро, Бразилия).

Полный список из 99 достопримечательностей можно просмотреть здесь

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