ТОП-10 лучших гибридных кроссоверов 2023 по комфорту, мощности и надежности — Finance.ua

ТОП-10 лучших гибридных кроссоверов 2023 по комфорту, мощности и надежности Сегодня 02:46 — Технологии&Авто

ТОП-10 лучших гибридных кроссоверов 2023 по комфорту, мощности и надежности

Кроссоверы и внедорожники пока доминируют на мировых автомобильных рынках благодаря комфорту, практичности и емкости. В этом классе есть множество вариантов, оснащенных разными силовыми установками, включая обычные двигатели внутреннего сгорания, гибридные силовые агрегаты, а также электродвигатели.

Автомобильный портал HotCars составил рейтинг 10 лучших на сегодняшний момент гибридных кроссоверов, проанализировав все представленные на рынке модели с учетом таких факторов как комфорт при езде, мощность, широкий набор опций и надежность.

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Когда дело доходит до выбора идеального силового агрегата для кроссовера, необходимо учитывать множество факторов. Гибридные автомобили предлагают лучшее из обоих миров или только понемногу в одном флаконе. Гибридный кроссовер можно назвать мастером на все руки, поскольку он предлагает превосходное сочетание производительности и топливной экономичности, не требуя частой подзарядки" - HotCars.

Первое место получил Kia Niro Hybrid со стартовой ценой 26 590 долларов, обладающий привлекательным внешним видом и просторным салоном, сохранив при этом впечатляющий набор функций и соотношение цены и качества. 1,6-литровый рядный 4-цилиндровый двигатель, объединенный с электродвигателем, развивает 139 л.с. Расход топлива — 4,4 л на 100 км.

Второе место занял Kia Sportage Hybrid 2023, получивший 1,6-литровый 4-цилиндровый двигатель с турбонаддувом в паре с электродвигателем, который выдает 226 л.с. Toyota Corolla Cross Hybrid 2023 заняла третье место, при этом автомобиль стандартно оснащается полным приводом.

В общей сложности десятка лучших гибридных кроссоверов 2023 года по версии HotCars:

Kia Niro Hybrid;

Kia Sportage Hybrid;

Toyota Corolla Cross Hybrid;

Hyundai Tucson Hybrid;

Honda CR-V Hybrid;

Hyundai Santa Fe Hybrid;

Kia Sorento Hybrid;

Toyota Highlander Hybrid;

Lexus NX Hybrid;

Lexus LX Hybrid

Как уже сообщалось, на северо-американском рынке, где давно доминируют кроссоверы, внедорожники и пикапы, впервые за многие годы зафиксировано падение продаж в данном классе.

Ampercar По материалам:

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