ТОП-10 лучших гибридных кроссоверов 2023 по комфорту, мощности и надежности — Finance.ua
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ТОП-10 лучших гибридных кроссоверов 2023 по комфорту, мощности и надежности

Технологии&Авто
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ТОП-10 лучших гибридных кроссоверов 2023 по комфорту, мощности и надежности
ТОП-10 лучших гибридных кроссоверов 2023 по комфорту, мощности и надежности
Кроссоверы и внедорожники пока доминируют на мировых автомобильных рынках благодаря комфорту, практичности и емкости. В этом классе есть множество вариантов, оснащенных разными силовыми установками, включая обычные двигатели внутреннего сгорания, гибридные силовые агрегаты, а также электродвигатели.
Автомобильный портал HotCars составил рейтинг 10 лучших на сегодняшний момент гибридных кроссоверов, проанализировав все представленные на рынке модели с учетом таких факторов как комфорт при езде, мощность, широкий набор опций и надежность.
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Когда дело доходит до выбора идеального силового агрегата для кроссовера, необходимо учитывать множество факторов. Гибридные автомобили предлагают лучшее из обоих миров или только понемногу в одном флаконе. Гибридный кроссовер можно назвать мастером на все руки, поскольку он предлагает превосходное сочетание производительности и топливной экономичности, не требуя частой подзарядки" - HotCars.
Первое место получил Kia Niro Hybrid со стартовой ценой 26 590 долларов, обладающий привлекательным внешним видом и просторным салоном, сохранив при этом впечатляющий набор функций и соотношение цены и качества. 1,6-литровый рядный 4-цилиндровый двигатель, объединенный с электродвигателем, развивает 139 л.с. Расход топлива — 4,4 л на 100 км.

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Второе место занял Kia Sportage Hybrid 2023, получивший 1,6-литровый 4-цилиндровый двигатель с турбонаддувом в паре с электродвигателем, который выдает 226 л.с. Toyota Corolla Cross Hybrid 2023 заняла третье место, при этом автомобиль стандартно оснащается полным приводом.
В общей сложности десятка лучших гибридных кроссоверов 2023 года по версии HotCars:
  • Kia Niro Hybrid;
  • Kia Sportage Hybrid;
  • Toyota Corolla Cross Hybrid;
  • Hyundai Tucson Hybrid;
  • Honda CR-V Hybrid;
  • Hyundai Santa Fe Hybrid;
  • Kia Sorento Hybrid;
  • Toyota Highlander Hybrid;
  • Lexus NX Hybrid;
  • Lexus LX Hybrid
Как уже сообщалось, на северо-американском рынке, где давно доминируют кроссоверы, внедорожники и пикапы, впервые за многие годы зафиксировано падение продаж в данном классе.
По материалам:
Ampercar
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