ТОП-10 городов Европы, где есть аэропорты всего в нескольких минутах езды от центра (инфографика) — Finance.ua

ТОП-10 городов Европы, где есть аэропорты всего в нескольких минутах езды от центра (инфографика) Сегодня 13:14 — Мир

ТОП-10 городов Европы, где есть аэропорты всего в нескольких минутах езды от центра (инфографика)

Эксперты издания Daily Mail выбрали 12 замечательных городов Европы, до которых можно просто, быстро и бюджетно добраться из аэропорта.

На пешем месте международный аэропорт Гибралтар, Великобритания. Он находится всего в 500 метрах от центра города.

На втором месте международный аэропорт Пиза, Италия. До знаменитой «падающей» башни отсюда чуть больше 3 километров, которые легко можно проехать на электричке.

Третье место занимает Таллинский аэропорт имени Леннарта Мэри, Эстония. Он расположен всего в 4 километрах от центра города, куда курсирует прямой трамвай прямо от дверей аэропорта.

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4-е место у международного аэропорта Лиссабона Портела имени Умберту Делгаду, Португалия. Здесь до центра португальской столицы отсюда можно добраться всего за 20 минут на метро по цене менее 2 евро.

Аэропорт Вильнюс, Литва расположен всего в 7 километрах от центра столицы, куда можно легко добраться как на поезде, так и на автобусе всего за 1 евро.

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Аэропорт Зальцбург им. А. Моцарта, Австрия тоже всего за 20 минут до центра города можно доехать общественным автобусом.

Аэропорт Малага — Коста-дель-Соль, Испания. Отсюда до центра Малаги можно доехать всего за 12 минут на поезде.

Аэропорт Рига, Латвия расположен в 13 километрах от центра города, туда можно добраться на шаттле всего за 25 минут и 4 евро.

Международный аэропорт Порта имени Франсишку Са Карнейру, Португалия — 11 километров между аэропортом и центром города можно преодолеть на метро менее чем за полчаса всего за 2 евро.

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Международный аэропорт Краков-Балице имени Иоанна Павла II, Польша: всего за 20 минут можно доехать из аэропорта до железнодорожного вокзала Кракова на поезде.

Аэропорт Копенгагена — Каструп, Дания. За 15 минут можно добраться на метро до центра датской столицы.

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Аэропорт Берлин — Бранденбург имени Вилли Брандта, Германия расположен в 18 километрах от немецкой столицы, это расстояние можно легко преодолеть всего за полчаса на поезде, курсирующем каждые 15 минут.

Справка Finance.ua:

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