ТОП-10 городов Европы, где есть аэропорты всего в нескольких минутах езды от центра (инфографика) — Finance.ua
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ТОП-10 городов Европы, где есть аэропорты всего в нескольких минутах езды от центра (инфографика)

Мир
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ТОП-10 городов Европы, где есть аэропорты всего в нескольких минутах езды от центра (инфографика)
ТОП-10 городов Европы, где есть аэропорты всего в нескольких минутах езды от центра (инфографика)
Эксперты издания Daily Mail выбрали 12 замечательных городов Европы, до которых можно просто, быстро и бюджетно добраться из аэропорта.
На пешем месте международный аэропорт Гибралтар, Великобритания. Он находится всего в 500 метрах от центра города.
ТОП-10 городов Европы, где есть аэропорты всего в нескольких минутах езды от центра (инфографика)
На втором месте международный аэропорт Пиза, Италия. До знаменитой «падающей» башни отсюда чуть больше 3 километров, которые легко можно проехать на электричке.
Третье место занимает Таллинский аэропорт имени Леннарта Мэри, Эстония. Он расположен всего в 4 километрах от центра города, куда курсирует прямой трамвай прямо от дверей аэропорта.
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4-е место у международного аэропорта Лиссабона Портела имени Умберту Делгаду, Португалия. Здесь до центра португальской столицы отсюда можно добраться всего за 20 минут на метро по цене менее 2 евро.
Аэропорт Вильнюс, Литва расположен всего в 7 километрах от центра столицы, куда можно легко добраться как на поезде, так и на автобусе всего за 1 евро.
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Аэропорт Зальцбург им. А. Моцарта, Австрия тоже всего за 20 минут до центра города можно доехать общественным автобусом.
Аэропорт Малага — Коста-дель-Соль, Испания. Отсюда до центра Малаги можно доехать всего за 12 минут на поезде.
Аэропорт Рига, Латвия расположен в 13 километрах от центра города, туда можно добраться на шаттле всего за 25 минут и 4 евро.
Международный аэропорт Порта имени Франсишку Са Карнейру, Португалия — 11 километров между аэропортом и центром города можно преодолеть на метро менее чем за полчаса всего за 2 евро.
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Международный аэропорт Краков-Балице имени Иоанна Павла II, Польша: всего за 20 минут можно доехать из аэропорта до железнодорожного вокзала Кракова на поезде.
Аэропорт Копенгагена — Каструп, Дания. За 15 минут можно добраться на метро до центра датской столицы.
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Аэропорт Берлин — Бранденбург имени Вилли Брандта, Германия расположен в 18 километрах от немецкой столицы, это расстояние можно легко преодолеть всего за полчаса на поезде, курсирующем каждые 15 минут.

Справка Finance.ua:

  • Ранее мы писали, что два украинских села вошли в список лучших туристических сел мира. Впервые в престижный список «Лучшие туристические села» (The Best Tourism Villages) от ООН Туризм вошли два украинских населенных пункта — Урич на Львовщине и Ворохта на Ивано-Франковщине. Всего в список входят 254 села со всего мира.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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