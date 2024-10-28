Один из крупнейших операторов аэропортов Европы ушел из россии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Один из крупнейших операторов аэропортов Европы ушел из россии

Фондовый рынок
60
Один из крупнейших операторов аэропортов Европы ушел из россии
Один из крупнейших операторов аэропортов Европы ушел из россии
владимир путин подписал распоряжение, позволяющее немецкой компании Fraport (оператор аэропорта Франкфурта и ряда других аэропортов) уйти с российского рынка.
Документ опубликован на официальном российском портале правовой информации.
Fraport является одним из участников консорциума, управляющего с 2009 года аэропортом Пулково в Санкт-Петербурге.
Читайте также
В мае 2022 года глава Fraport Штефан Шульте сказал, что в соответствии с условиями концессионного договора у холдинга нет возможности выйти из состава акционеров до 2025 года. Однако в сентябре 2023 года глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что Fraport все же продаст свою долю.
Впрочем, сделать это быстро не удалось, потому что путин лишили немцев права распоряжаться своей долей бизнеса.
Теперь компания получила разрешение продать свою долю 25% Орбит Авиэйшн ЛЛС (Orbit Aviation LLC). Газета Ведомости пишет, что компания зарегистрирована в ОАЭ.
Читайте также
Условия, по которым Fraport получила разрешение на выход, не сообщаются.
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, широко известная как Fraport, является немецкой транспортной компанией, которая управляет аэропортом Франкфурта во Франкфурте-на-Майне и имеет интересы в эксплуатации нескольких других аэропортов по всему миру.
По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.