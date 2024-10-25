Таможня Литвы усилит контроль за посылками из россии — Finance.ua
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Таможня Литвы усилит контроль за посылками из россии

Мир
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В Литве таможня усилит контроль за посылками, которые едут в поездах из россии, чтобы не допустить перевозки предметов, предназначенных для российских вооруженных сил.
Об этом сообщает Delfi.
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«Литовская таможня усиливает контроль за посылками в поездах из россии, чтобы не допустить перевозки предметов, предназначенных для российских вооруженных сил — для проверки почтовых вагонов из Калининградской области литовские таможенники начали активно использовать мобильные ручные сканеры», — говорится в сообщении.
Как отмечается, используются и другие методы проверки, а в дальнейшем планируется усиливать контроль.
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Это ответ на непрерывные попытки перевезти поездами из Калининградской области россии военную продукцию, предназначенную для российских военных, преимущественно — камуфляжную форму или ее части, маскировочные сетки для военной техники.
Менее чем за месяц в Литве задержали шесть партий с такими грузами. Такие конфискованные товары литовская таможня передает Украине.
Напомним, сотрудники Каунасской территориальной таможни и Уголовной таможенной службы Литвы обнаружили в пассажирских поездах, следовавших из Калининграда в москву, четыре партии с разными предметами военного назначения.
По материалам:
Укрінформ
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