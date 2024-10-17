Украинская компания построит завод по производству взрывчатых веществ в Литве — Finance.ua

Украинская компания построит завод по производству взрывчатых веществ в Литве Сегодня 04:21 — Фондовый рынок

Украинская компания планирует построить в Литве завод по производству взрывчатых веществ RDX (гексоген).

Об этом сообщает LRT со ссылкой на Министерство экономики Литвы.

Министерство подписало протокол о намерениях по сотрудничеству с украинской компанией. Ожидается, что строительство начнется в следующем году.

Конкретная компания и месторасположение завода не называются, но на прошлой неделе правительство зарезервировало три участка государственной земли для нужд оборонной промышленности в Упите Паневежского района.

«Мы активно развиваем оборонное сотрудничество с нашим партнером Украиной», — заявила министр экономики Литвы Аушрине Армонайте.

В министерстве отказались раскрыть название украинской компании.

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«Компания работает в особо чувствительном секторе, и литовский подраздел будет работать под общим оборонительным зонтиком Украины, но учитывая продолжающуюся войну в Украине и стратегическую важность этой компании, название компании пока не будет разглашаться», — сказали в министерстве.

Эрика Курочкина, замминистра экономики, подписавшая контракт, отметила, что новый завод по производству взрывчатых веществ является одним из нескольких совместных оборонных проектов, запланированных между Литвой и Украиной.

«Литовцы и украинцы также обсуждают разработку беспилотников и других оборонных технологий», — сказала Курочкина.

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RDX или гексоген — это органическое соединение, используемое как взрывчатое вещество.

Его используют для изготовления различных бомб, мин и других взрывчатых веществ, он может использоваться по отдельности или в смеси с другими взрывчатыми веществами.

В этом году еще два инвестора в оборонную промышленность объявили о своих планах в Литве.

Європейська правда По материалам:

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