Литва разрывает соглашение о торговом мореходстве с рф — Finance.ua

Литва разрывает соглашение о торговом мореходстве с рф
Кабинет Министров Литвы в среду одобрил расторжение договора с россией о торговом мореходстве, подписанное три десятилетия назад, сообщает агентство BNS.
Министерство транспорта и коммуникаций считает, что соглашение не актуально для Литвы, более того, оно невозможно, поскольку любое сотрудничество с россией прекратилось из-за нападения россии на Украину.
«У меня есть вопрос, поскольку еще и какие-то договоры остались (между Литвой и россией. — Ред.), ведь, кажется, мы провели инвентаризацию, но все равно всплывает то одно, то другое», — сказала на заседании правительства премьер Литвы Ингрида Шимоните.
«Учитывая геополитическую ситуацию, а также тот факт, что трансграничное торгово-экономическое сотрудничество полностью прекратилось и невозможно, целесообразно денонсировать соглашение», — говорится в сообщении министерства.
Соглашение, подписанное в ноябре 1993 года, предусматривает, что Литва и россия будут всячески способствовать свободе морского судоходства. Кроме того, оно регулировало отношения при перевозке грузов морским транспортом, сотрудничество между судоходными компаниями и организациями, а также таможенные процедуры в портах, признание документов, помощь в случае крушения, позволяло экипажам стран высаживаться на берега друг друга без визы.
На момент подписания документа Литва еще не была членом Международной морской организации, а как ее член страна ратифицировала множество конвенций по безопасному использованию судов, труду моряков, предотвращению загрязнения.
Для обеспечения безопасности судоходства Литва также присоединилась к региональным соглашениям, таким как Парижский меморандум.
В начале октября Сейм Литвы денонсировал соглашение между Литвой и Беларусью о поощрении и защите инвестиций, подписанное в 1999 году, и аналогичный документ с россией, а также договор с россией о двойном налогообложении доходов и капитала и избежании фискальных нарушений. На прошлой неделе парламент приступил к рассмотрению предложения по расторжению соглашения о таможенном сотрудничестве, подписанного с беларусью в 1996 году.
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