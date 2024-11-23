В Польше планируют построить новый аэропорт — Finance.ua

В Польше планируют построить новый аэропорт 23.11.2024, 00:02 — Мир

В Польше планируют построить новый аэропорт

Польское правительство планирует построить новый аэропорт под названием Центральный коммуникационный порт (CPK), который должен стать одним из самых крупных инфраструктурных проектов страны.

Об этом пишет издание Nowa Warszawa.

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Причиной такого решения является недостаточная пропускная способность нынешнего аэропорта имени Фредерика Шопена в Варшаве, который в прошлом году принял 15,7 млн пассажиров.

Сколько средств вложат в строительство

Строительство аэропорта будет стоить Польше около 8,4 млрд евро. Он сможет принимать до 34 млн пассажиров в год после завершения строительства в 2032 году.

Министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак отметил, что новый аэропорт станет мощным толчком для экономики Польши и укрепит позицию национального авиаперевозчика LOT.

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«Сегодня у нас еще одна веха на пути к созданию центрального аэропорта. Проект строительства порта готов, проектные работы близятся к завершению, мы явно ускоряемся», — сказал он.

Амбиции и старт строительства

Аэропорт будет построен в 40 км западнее Варшавы, в муниципалитете Баранув, и займет площадь в 3 тыс. гектаров. Здесь появится небольшой город.

Новая амбициозная инициатива — объединить под одной крышей несколько видов транспорта, включая воздушный, железнодорожный и автобусный.

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Ключевыми особенностями проекта будут объекты для оформления шенгенской зоны, контроля документов, выхода на посадку в автобусы и зоны выдачи багажа.

Главный терминал нового аэропорта будет иметь прямое сообщение с пирсами, что позволит пассажирам легче садиться на самолеты. На начальном этапе объект рассчитан на пропускную способность до 11 тыс. пассажиров в час.

На день открытия в аэропорту будет около 140 стоек регистрации, а в планах — увеличить их количество до 170, добавив дополнительный остров регистрации.

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Такое усовершенствование имеет целью упростить процесс регистрации и справиться с ожидаемым наплывом путешественников.

Строительный план начнут реализовывать уже в 2026 году.

Полноценно заработать аэропорт должен до 2032 года — одновременно с запланированным участком скоростной железной дороги между городами Варшава и Лодзь.

Напомним, полеты в одном из украинских аэропортов — «Львов» или «Борисполь» — возобновятся до конца января 2025 года.

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