В 2030 году в Саудовской Аравии откроют международный аэропорт, который будет обслуживать от 120 млн пассажиров — Finance.ua

В 2030 году в Саудовской Аравии откроют международный аэропорт, который будет обслуживать от 120 млн пассажиров 03.11.2024, 00:21 — Мир

В 2030 году в Саудовской Аравии откроют международный аэропорт, который будет обслуживать от 120 млн пассажиров, Фото: Foster and Partners

В 2030 году планируется открытие международного аэропорта имени короля Салмана в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Аэродром с шестью гигантскими взлетно-посадочными полосами оценивают в 23 миллиарда фунтов стерлингов.

Об этом пишет Metro.

На участке площадью более 57 квадратных километров целых 12 квадратных километров отведено под торговые точки, чтобы люди могли совершать покупки в ожидании посадки на борт.

Проектированием аэропорта занимается компания Foster+Partners, которая также работала над автобусным терминалом Мидтаун в Нью-Йорке (США) и новым аэропортом Марселя (Франция).

Фото: Foster and Partners

Хотя авиакомпании, которые будут выполнять рейсы из будущего крупнейшего аэропорта, пока не объявлены, строительство должно создать около 150 тыс. рабочих мест.

Ожидается, что он будет обслуживать 120 миллионов пассажиров, а к 2050 году это число, вероятно, увеличится до 185 миллионов. Он является частью программы по развитию туризма в Эр-Рияде.

«Проект аэропорта соответствует видению Саудовской Аравии по превращению Эр-Рияда в одну из десяти крупнейших экономик мира и поддержке роста населения Эр-Рияда до 15−20 миллионов человек к 2030 году», — говорится в заявлении Саудовского информационного агентства.

Фото: Foster and Partners

Хотя авиакомпании, выполняющие рейсы из будущего крупнейшего аэропорта, пока не объявлены, строительство должно создать около 150 000 рабочих мест.

Ожидается, что он будет обслуживать 120 миллионов пассажиров, а к 2050 году это число, вероятно, увеличится до 185 миллионов. Он является частью программы по развитию туризма в Эр-Рияде.

Фото: Foster and Partners

«Проект аэропорта соответствует видению Саудовской Аравии по превращению Эр-Рияда в одну из десяти крупнейших экономик мира и поддержке роста населения Эр-Рияда до 15−20 миллионов человек к 2030 году», — говорится в заявлении Саудовского информационного агентства.

Фото: Foster and Partners

Издание отмечает, что крупнейшим аэропортом мира является Международный аэропорт имени короля Фахда, также известный как аэропорт Даммама, в Саудовской Аравии.

Открытый для коммерческих перевозок в 1999 году, он ранее служил авиабазой США во время войны в Персидском заливе, а теперь обеспечивает соединение с 43 пунктами назначения.

Фокус По материалам:

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