Китай построит самый большой в мире аэропорт на искусственном острове — Finance.ua
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Китай построит самый большой в мире аэропорт на искусственном острове

Мир
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Китай построит самый большой в мире аэропорт на искусственном острове
Китай построит самый большой в мире аэропорт на искусственном острове
Официально дан старт строительству нового аэропорта в бухте Далянь Цзиньчжоу на северо-восточном побережье Китая. Этот важный инфраструктурный проект направлен на улучшение регионального сообщения и ускорение экономического развития региона.
Аэропорт рассчитан на 80 миллионов пассажиров и будет обслуживать 540 000 рейсов в год. Начало эксплуатации ожидается в 2035 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.
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Проект строительства огромного аэропортового комплекса имеет целью трансформировать авиаперелеты, поскольку будет построен на искусственном острове площадью 20 квадратных километров.
Он будет иметь четыре взлетно-посадочные полосы и просторный пассажирский терминал площадью 900 000 квадратных метров.
«Строительство затруднено сложными геологическими условиями. Бурение пород, высокие требования к качеству и жесткий график усложняют работу над проектом», — заявил Ли Сян из Dalian Airport Construction and Development Co.
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После ввода в эксплуатацию аэропорт станет крупнейшим воздушным транспортным узлом в мире, опередив такие известные аэропорты, как Международный аэропорт Гонконга и японский аэропорт Кансай.
Международный аэропорт Далянь Чжоушуйчжи, главный воздушный узел региона, работает уже почти столетие. Недавно он достиг своей максимальной пропускной способности. Чтобы справиться с возрастающим пассажиропотоком, за последние годы было проведено несколько расширений.
В ответ на этот спрос в 2003 году была начато планирование нового аэропорта, полномасштабное строительство которого началось всего несколько лет назад. Это развитие стало частью более широкой тенденции в Китае, где недавно открытые аэропорты играют решающую роль в расширении авиационной отрасли.
Поскольку Китай продолжает инвестировать в свою авиатранспортную инфраструктуру, он по пути к тому, чтобы превзойти Соединенные Штаты и стать крупнейшим авиационным рынком в мире.
По материалам:
Телеканал 24
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