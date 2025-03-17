Топ-10 банков, которые получили наибольшую прибыль в 2024 году (инфографика) — Finance.ua

Топ-10 банков, которые получили наибольшую прибыль в 2024 году (инфографика) Сегодня 10:00 — Фондовый рынок

Топ-10 банков, которые получили наибольшую прибыль в 2024 году (инфографика)

Топ-10 банков в Украине заработали более 267 млрд грн в 2024 году. Их доходы выросли на 14% за год. В топ попали 5 государственных банков, 3 с иностранным капиталом и 2 с частным. Наибольший прирост прибыли за год продемонстрировал Ощадбанк — в 3 раза.

Об этом сообщает Опендатабот.

«По данным Индекса Опендатабота, 267,2 млрд грн составил совокупный доход десятки лучших банков в прошлом году. Это на 14% больше, чем в 2023 году. В то же время состав рейтинга претерпел лишь одно изменение: государственный Укрэксимбанк вытеснил из десятки иностранный Креди Агриколь, который опустился на 11-е место».

Инфографика: Опендатабот

Государственные банки

Лучше всего прошлый год прошел для государственных банков — именно на них приходится 68% совокупного дохода (182,15 млрд грн). Следует заметить, что львиная доля приходится на Приват — 110,51 млрд. грн.

В то же время у Ощадбанка самый большой прирост среди всех госбанков: его доход вырос в 1,6 раза, а прибыль — втрое по сравнению с 2023 годом. Заметный рост также показал Укрэксимбанк: в 1,4 раза в год. В общей сложности четыре из пяти государственных банков нарастили доходы. Только в Сенс Банке доходы упали на 14%, а его прибыль сократилась на 24%.

Банки с иностранным капиталом

Банки с иностранным капиталом заработали 47,52 млрд грн — 18% от общего дохода топ-10. Однако все они показали небольшое снижение доходов по сравнению с 2023 годом.

Прибыли изменились неравномерно: ОТП Банк единственный из этой группы смог нарастить прибыль (+11%), в то время как у Райффайзена и УкрСиббанка прибыль упала на 11% и 6% соответственно.

Банки с частным капиталом

Два банка с частным капиталом получили 37,53 млрд грн. Это 14% от общего совокупного дохода топ-10 банков. Доход обоих банков увеличился за год: Универсал Банк ( monobank ) — на 22%, а ПУМБ — на 14%.

Доходность также отличается: если ПУМБ остался на уровне 2023 года, то Универсал Банк удвоил свою прибыль.

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