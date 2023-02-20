ТОП-10 автомобильных брендов, продающих самые надежные авто — Finance.ua

ТОП-10 автомобильных брендов, продающих самые надежные авто Сегодня 20:07 — Технологии&Авто

Кроме цены, надежность и долговечность автомобиля, пожалуй, вторые по важности факторы. Фактически, согласно опросу, проведенному Cox Automotive и KBB, большинство покупателей автомобилей ставят надежность автомобиля выше других факторов, таких как доступность, безопасность и экономность топлива. Поэтому важно определить наиболее надежные марки автомобилей и те, которых следует избегать.

Эксперты uamotors проанализировали несколько исследовательских отчетов, чтобы предоставить вам самые надежные марки автомобилей в мире. Эти опросы показали, что японские автопроизводители, такие как Toyota, Mazda, Lexus и Honda, являются ведущими брендами. Это не удивительно, ведь японские автомобили имеют репутацию очень надежных. Покупка надежного автомобиля приводит к снижению затрат на владение и техническое обслуживание. Такие автомобили, как правило, сохраняют свою стоимость со временем, а значит, вы можете получить больше денег, когда захотите продать свой автомобиль.

В то время как современные автомобили не рассчитаны на длительный срок службы, некоторые бренды выпускают более надежные автомобили, чем другие. Вот 10 автомобильных брендов, продающих самые надежные автомобили.

10. Lincoln — Consumer Reports: 54/100.

Автомобили Lincoln являются основным продуктом на американском рынке уже более ста лет. Несмотря на то, что у них не всегда были хорошие показатели надежности, в последнем исследовании Consumer Reports бренд входит в самые надежные автомобили со средним баллом 54 из 100.

Lincoln Corsair 2023 года выпуска — отличная модель. Кроме того, это самая дешевая новая модель Lincoln, это также один из самых надежных внедорожников и единственный американский автомобиль, попавший в список 10 самых надежных автомобилей CR. Lincoln Nautilus — еще один крепкий автомобиль, помогающий вывести бренд Lincoln в центр внимания самых авторитетных автомобильных брендов.

9. Kia — Consumer Reports: 54/100.

Автомобили Kia сейчас одни из самых надежных автомобилей в Америке. В последнем исследовании надежности JD Power бренд занял третье место в общем зачете, обойдя такие популярные бренды, как Toyota, Mazda и Honda.

RepairPal также предоставил ему впечатляющий общий рейтинг надежности 4,0 из 5,0, превысив 54 балла Consumer Reports из 100. Надежность бренда Kia в целом повышается благодаря таким выдающимся моделям, как Telluride, Carnival, EV6 и K5.

8. Acura — Consumer Reports: 57/100.

Acura — подразделение Honda по производству автомобилей класса люкс для Северной Америки, Канады и ряда других зарубежных рынков. Но в отличие от большинства люксовых брендов, таких как Mercedes Benz и Cadillac, Acura производит роскошные автомобили, одновременно доступные по цене и надежные.

С рейтингом надежности 4,0 из 5,0 Acura заняла второе место в общем опросе RepairPal. Отдельные модели с высокими показателями, такие как TLX, MDX и RDX, помогли бренду получить средний балл 57 из 100 у Consumer Reports.

7. Subaru — Consumer Reports: 59/100.

Subaru не только производит надежные автомобили, модели Subaru также пользуются большой популярностью в Соединенных Штатах благодаря своим высоким стандартам безопасности, производительности, строгому виду и исключительной практичности, благодаря стандартным системам полного привода. Эти стандарты получили Subaru легион преданных поклонников и энтузиастов по всему миру.

В последнем опросе Consumer Reports японский бренд набрал 59 баллов из 100 по надежности. Subaru Crosstrek 2023 года выпуска набрал наибольшее количество баллов — 80, за ним вплотную следует Forester с 75 баллами. Другие модели Subaru со средней надежностью включают в себя Impreza, Outback, Legacy и Ascent. RepairPal оценил надежность Subaru в 3,5 балла с 5,0.

6. Audi — Consumer Reports: 60/100.

Когда-то Audi называли источником проблем с обслуживанием, но в последние годы она значительно улучшилась и считается одной из самых популярных европейских моделей по ожидаемой надежности. Хотя многие модели Audi, как правило, стоят дорого, некоторые модели удивительно дешевы во владении и обслуживании.

RepairPal дал Audi рейтинг надежности 3,0 из 5,0. Немецкий бренд показал лучшие результаты в Consumer Reports, получив оценку надежности 60 из 100. Некоторые из самых лучших моделей Audi в рейтингах надежности включают Audi A3 с рейтингом 93,6% по версии What Car? и Audi A4 с оценкой 80 из 100 по версии JD Power. Другие включают в себя Audi A5, A6 и Audi TT.

5. Honda — Consumer Reports: 62/100.

Honda заняла очень высокое место в рейтинге надежности автомобилей, получив 62/100 у Consumer Reports и 4,0 с 5,0 на RepairPal. Одная из причин надежности выше средней заключается в том, что автомобили Honda, как правило, дешевы в обслуживании.

Опрос также показал, что в среднем водители обращаются в сервисные центры для внепланового ремонта примерно один раз в три года. К топовым моделям Honda с надежностью выше среднего относятся Honda Accord, Accord Hybrid, Passport и суперпопулярный Civic.

4. BMW — Consumer Reports: 65/100.

Несмотря на то, что в целом надежность немецких автомобилей долго оставалась на низком уровне, поражает, что в 2023 году BMW поднялась на 10 позиций и присоединилась к лидерам по надежности. Согласно Consumer Reports, BMW сравнялась с Mazda со средним показателем надежности 65/100.

Немецкому автопроизводителю следует поблагодарить BMW 3 серии за повышенный рейтинг надежности, набравший впечатляющие 80 баллов из 100. BMW 2-й серии и X1 также получили награду JD Power за качество в сегменте малой роскоши, в то время как 7-я серия завоевала корону в сегменте большой роскоши. Несмотря на это улучшение, у BMW довольно дорогой ремонт автомобилей.

3. Mazda — Consumer Reports: 65/100.

Как и Toyota, Mazda может похвастаться одними из самых надежных автомобилей, которые служат долго, не требуя значительного ремонта. Это, в свою очередь, делает модели Mazda одними из самых крепких автомобилей. В дополнение к качеству проектирования и сборки у большинства моделей Mazda — идентичные платформы, что помогает повысить их надежность.

Модель Mazda, получившая самый высокий рейтинг в опросе Consumer Reports, — MX-5 Miata. С показателем надежности 85 Miata также является пятым по надежности авто во всем опросе. Другие индивидуальные модели включают в себя Mazda CX-3 и CX-5, которые выделяются в категории внедорожников.

2. Lexus — Consumer Reports: 72/100.

Как подразделение Toyota класса люкс, практически все хорошее, что есть у Toyota, можно сказать и о Lexus. Фактически, Lexus — единственная марка автомобилей, все модели которой достигли надежности выше средней.

Получив 72 балла из 100 по версии Consumer Reports, Lexus сравнялся по надежности с Toyota, но последний имел больше моделей, что повлияло на общую оценку бренда. Согласно опросу, Lexus GX — вторая по надежности модель автомобиля с показателем надежности 91/100. Несколько других моделей, таких как Lexus NX, укрепили рейтинг надежности бренда.

1. Toyota — Consumer Reports: 72/100.

Со средним показателем надежности 72 из 100 по версии Consumer Reports Toyota стала самой надежной автомобильной маркой в 2023 году. На протяжении десятилетий японский автопроизводитель был лучшим автомобильным брендом в мире, по крайней мере, с точки зрения надежности. Его репутация по-прежнему остается верной главным образом потому, что почти все модели Toyota имеют показатели надежности выше среднего.

Самой крепкой моделью Toyota и самым надежным автомобилем во всем опросе Consumer Report стал Toyota Corolla Hybrid 2023 года выпуска, получивший 93 балла надежности из 100. Prime.

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uamotors По материалам:

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