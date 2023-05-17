Только для избранных: Lamborghini представили эксклюзивный сверхмощный кроссовер (фото) — Finance.ua

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Только для избранных: Lamborghini представили эксклюзивный сверхмощный кроссовер (фото)

Технологии&Авто
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Только для избранных: Lamborghini представили эксклюзивный сверхмощный кроссовер (фото)
Только для избранных: Lamborghini представили эксклюзивный сверхмощный кроссовер (фото)
Спортивный кроссовер Lamborghini Urus получил лимитированную версию Performante Essenza SCV12, доступную только для избранных клиентов. Об этом сообщили на сайте Motor1.
Купить Lamborghini Urus Performante Essenza SCV12 могут только те люди, которые владеют трековым суперкаром Essenza SCV12. Модель была изготовлена ограниченным тиражом в 40 экземпляров.
Lamborghini Urus Performante Essenza SCV12 отличается двухцветной окраской кузова. На передних боковых дверях появились гоночные номера. В нижней части кузова имеется контрастная линия.
Только для избранных: Lamborghini представили эксклюзивный сверхмощный кроссовер (фото)
Каждый кроссовер будет иметь такую же цветовую палитру, что и Essenza SCV12, за которым он закреплен. Все экземпляры оснастят 23-дюймовыми колесными дисками черного глянцевого цвета.
Только для избранных: Lamborghini представили эксклюзивный сверхмощный кроссовер (фото)
Интерьер выполнен из алькантары и углеродного волокна, доступного в матовом или глянцевом исполнении. Также внутри есть элементы из анодированного алюминия и красные акценты.
Только для избранных: Lamborghini представили эксклюзивный сверхмощный кроссовер (фото)
Стоимость суперкара Lamborghini Essenza SCV12 составляла 2,4 миллиона долларов. Цены на кроссовер не раскрываются, но он точно обойдется клиентам гораздо дешевле.
Lamborghini Urus Performante Essenza SCV12 оснащен 4,0-литровым турбированным двигателем V8 мощностью 666 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,3 секунды, а максимальная скорость составляет 306 км/ч.
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По материалам:
Фокус
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