Tiguan на минималках: новый кроссовер Volkswagen за $16 000 показали на официальных фото — Finance.ua
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Tiguan на минималках: новый кроссовер Volkswagen за $16 000 показали на официальных фото

Технологии&Авто
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Tiguan на минималках: новый кроссовер Volkswagen за $16 000 показали на официальных фото
Tiguan на минималках: новый кроссовер Volkswagen за $16 000 показали на официальных фото
Опубликованы официальные фото Volkswagen Tharu XR. Бюджетный компактный кроссовер презентуют 30 августа на автошоу в китайском Чэнду, и вскоре после этого модель поступит в продажу по цене от $16 000. Первые ее подробности раскрыли на официальном сайте Volkswagen.
Tiguan на минималках: новый кроссовер Volkswagen за $16 000 показали на официальных фото
Кроссовер Volkswagen Tharu XR не является полностью самостоятельной моделью. Это модернизированный и несколько удлиненный (на 133 мм) вариант известной модели VW T-Cross.

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От побратима новый Volkswagen Tharu XR можно отличить по измененной передней части в стилистике старшего VW Tiguan 2024. У авто широкая радиаторная решетка и раскосые фары, а также заменены фонари и бамперы.
Tiguan на минималках: новый кроссовер Volkswagen за $16 000 показали на официальных фото

Габариты Volkswagen Tharu XR:

  • длина — 4351 мм;
  • ширина — 1762 мм;
  • высота — 1605 мм;
  • колесная база — 2651 мм.
Салон Volkswagen Tharu XR почти идентичен интерьеру T-Cross за исключением того, что переключатели климата у него не сенсорные. На передней панели установлен цифровой щиток приборов и тачскрин. Кроссовер просторнее VW T-Cross и имеет больший (445−1443 л) багажник.
Tiguan на минималках: новый кроссовер Volkswagen за $16 000 показали на официальных фото
Новый Volkswagen Tharu XR предложат с 1,5-литровым бензиновым мотором — 110-сильным атмосферным и 150-сильным с турбонаддувом. В первом случае установлен 6-ступенчатый автомат, во втором — 7-ступенчатый робот DSG.
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По материалам:
Фокус
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