Tiguan на минималках: новый кроссовер Volkswagen за $16 000 показали на официальных фото — Finance.ua

Tiguan на минималках: новый кроссовер Volkswagen за $16 000 показали на официальных фото 26.08.2024, 02:02 — Технологии&Авто

Tiguan на минималках: новый кроссовер Volkswagen за $16 000 показали на официальных фото

Опубликованы официальные фото Volkswagen Tharu XR. Бюджетный компактный кроссовер презентуют 30 августа на автошоу в китайском Чэнду, и вскоре после этого модель поступит в продажу по цене от $16 000. Первые ее подробности раскрыли на официальном сайте Volkswagen.

Кроссовер Volkswagen Tharu XR не является полностью самостоятельной моделью. Это модернизированный и несколько удлиненный (на 133 мм) вариант известной модели VW T-Cross.

Читайте также: Как купить авто из США

От побратима новый Volkswagen Tharu XR можно отличить по измененной передней части в стилистике старшего VW Tiguan 2024. У авто широкая радиаторная решетка и раскосые фары, а также заменены фонари и бамперы.

Габариты Volkswagen Tharu XR:

длина — 4351 мм;

ширина — 1762 мм;

высота — 1605 мм;

колесная база — 2651 мм.

Салон Volkswagen Tharu XR почти идентичен интерьеру T-Cross за исключением того, что переключатели климата у него не сенсорные. На передней панели установлен цифровой щиток приборов и тачскрин. Кроссовер просторнее VW T-Cross и имеет больший (445−1443 л) багажник.

Новый Volkswagen Tharu XR предложат с 1,5-литровым бензиновым мотором — 110-сильным атмосферным и 150-сильным с турбонаддувом. В первом случае установлен 6-ступенчатый автомат, во втором — 7-ступенчатый робот DSG.

Сколько бы ни стоило ваше авто, главное при путешествиях — ваша безопасность. Поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.