The Washington Post закончит год с убытком в 100 миллионов долларов — Finance.ua

The Washington Post закончит год с убытком в 100 миллионов долларов Сегодня 18:10 — Фондовый рынок

Американское издание The Washington Post закончит год с убытком в 100 млн долл. и, вероятно, сократит штат на 10%.

Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что издание на фоне убытков в 100 млн долл. также планирует сократить около 10% сотрудников. В целом редакция сократит до 940 журналистов.

Сокращение штата произойдет через так называемый выкупной пакет, обычно содержащий льготы и выплаты в течение определенного периода времени.

Кроме того, The Washington Post получило нового CEO, которым стал Уильям Льюис, бывший главный исполнительный директор Dow Jones и издатель The Wall Street Journal.

Льюис приступит к выполнению своих обязанностей со 2 января 2024 года, заменив Пэтти Стоунсайфер, ставшую временным исполнительным директором в июне. Владельцем Post является миллиардер, основатель Amazon Джефф Безос.

Добавляется, что большинство доходов The Washington Post теперь поступает от цифрового бизнеса, где издание имеет около 2,5 млн подписчиков. Это значительно отличается от 2014 года, когда большинство доходов поступало от печатного бизнеса.

Економічна Правда По материалам:

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