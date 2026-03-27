0 800 307 555
ру
Место для вашей рекламы

The Telegraph: Украина сорвала план путина заработать на войне в Иране

1
Масштабнейший удар Украины по россии в этом году охватил резервуары с сырой нефтью и нефтепродуктами в важнейшем российском нефтяном порту Усть-Луга, а также погрузочное оборудование, окрасив небо над балтийским портом в оранжевый цвет.
Второй за несколько дней удар по ключевому нефтяному объекту стал не только позорным провалом обороны россии.
Об этом пишет The Telegraph.
До начала войны в Иране 28 февраля доходы россии от нефти и газа упали на 47% по сравнению с предыдущим годом, баррели продавались Индии по цене, составляющей треть рыночной, а национальный дефицит уже достиг 91 процента от целевого показателя на 2026 год. Аналитики задавались вопросом, как долго путин сможет поддерживать свою дорогую войну при замедлении военных расходов из-за нехватки финансов.
Но с тех пор как США и Израиль начали войну в Иране, москва зарабатывала около 760 миллионов долларов в день на продажах нефти и газа, что составило почти 24 миллиарда долларов в марте, пишут СМИ. Пользуясь стремительным ростом спроса, смягчением санкций и тем, что ее не коснулось закрытие Ормузского пролива, россия превратилась в неожиданного победителя иранского конфликта. Она наживалась на лихорадочном рынке, который лишился примерно пятой части поставок.
Москва полагается на нефть и газ более чем на 60 процентов своего экспорта и почти на треть государственных доходов, и этот примечательный поворот стал благом для российской экономики и военных амбиций. Это также вызвало типично самодовольные заявления из кремля, который смеется с Европы и предлагает возобновить поставки нефти на континент.
«Но теперь Украина нанесла сильный удар по воспрявшей россии своими атаками на энергетическую инфраструктуру. С помощью жесткой кампании против отдаленных объектов Киев надеется гарантировать, что лишние миллиарды не дойдут до Кремля», — пишет издание.
В результате атаки, а также предыдущих повреждений трубопроводов и серии недавних захватов танкеров, на этой неделе было остановлено около 40 процентов российских мощностей по экспорту нефти. Согласно отчету Reuters, это стало самым плохим сбоем в поставках нефти в современной истории россии.
По материалам: УНІАН
УНІАН
россияИран
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems