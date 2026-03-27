The Telegraph: Украина сорвала план путина заработать на войне в Иране Сегодня 19:20

Масштабнейший удар Украины по россии в этом году охватил резервуары с сырой нефтью и нефтепродуктами в важнейшем российском нефтяном порту Усть-Луга, а также погрузочное оборудование, окрасив небо над балтийским портом в оранжевый цвет.

Второй за несколько дней удар по ключевому нефтяному объекту стал не только позорным провалом обороны россии.

Об этом пишет The Telegraph

До начала войны в Иране 28 февраля доходы россии от нефти и газа упали на 47% по сравнению с предыдущим годом, баррели продавались Индии по цене, составляющей треть рыночной, а национальный дефицит уже достиг 91 процента от целевого показателя на 2026 год. Аналитики задавались вопросом, как долго путин сможет поддерживать свою дорогую войну при замедлении военных расходов из-за нехватки финансов.

Но с тех пор как США и Израиль начали войну в Иране, москва зарабатывала около 760 миллионов долларов в день на продажах нефти и газа, что составило почти 24 миллиарда долларов в марте, пишут СМИ. Пользуясь стремительным ростом спроса, смягчением санкций и тем, что ее не коснулось закрытие Ормузского пролива, россия превратилась в неожиданного победителя иранского конфликта. Она наживалась на лихорадочном рынке, который лишился примерно пятой части поставок.

Москва полагается на нефть и газ более чем на 60 процентов своего экспорта и почти на треть государственных доходов, и этот примечательный поворот стал благом для российской экономики и военных амбиций. Это также вызвало типично самодовольные заявления из кремля, который смеется с Европы и предлагает возобновить поставки нефти на континент.

«Но теперь Украина нанесла сильный удар по воспрявшей россии своими атаками на энергетическую инфраструктуру. С помощью жесткой кампании против отдаленных объектов Киев надеется гарантировать, что лишние миллиарды не дойдут до Кремля», — пишет издание.

В результате атаки, а также предыдущих повреждений трубопроводов и серии недавних захватов танкеров, на этой неделе было остановлено около 40 процентов российских мощностей по экспорту нефти. Согласно отчету Reuters, это стало самым плохим сбоем в поставках нефти в современной истории россии.

