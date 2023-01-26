Tesla зарабатывает за каждое проданное авто больше конкурентов — Finance.ua

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Tesla зарабатывает за каждое проданное авто больше конкурентов

Технологии&Авто
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Tesla зарабатывает за каждое проданное авто больше конкурентов
Tesla зарабатывает за каждое проданное авто больше конкурентов
Американский автопроизводитель Tesla зарабатывает за каждый автомобиль больше, чем кто-либо из его глобальных конкурентов. Об этом сообщает Reuters.
В третьем квартале валовая прибыль Tesla за единицу продукции составила $15 653. Это вдвое больше, чем у Volkswagen, вчетверо — чем у Toyota, и в пять раз — чем у Ford.

Причина успеха

Компания инвестировала значительные средства в новую технологию производства, и именно это — основное преимущество в себестоимости авто. Теперь Tesla может позволить себе предлагать покупателям большие скидки.
Стоит отметить, что Tesla Model 3 и Model Y в Германии начали продавать со скидками от 1% до 17% в зависимости от конфигурации. Кроме того, цены упали в Австрии, Швейцарии и Франции.
В США скидки на Tesla еще больше — от 6% до 20%, и это без учета субсидии в размере $7500, которую с января начало предоставлять американское правительство на приобретение электрокаров. Вместе с субсидией скидка на Model Y, например, достигает 31%.
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Такую стратегию еще в начале 20 века использовал Генри Форд, когда его инновационное применение сборочной линии вместо индивидуальной ручной обработки позволило значительно снизить цены на знаменитую Model T. Этот автомобиль выпускался с 1908 по 1927 годы.
Позже, в 1980-х и 1990-х годах, преимущество в себестоимости успешно использовала в США японская компания Toyota, предлагая автомобили по таким ценам, которые американские производители не могли себе позволить.

Конкуренция на рынке электрокаров

По данным Reuters, конкуренция на рынке электромобилей значительно усилится. К 2026 году спрос на электромобили в Северной Америке достигнет уровня около 2,8 млн в год, а местные производители выйдут на мощность 4,5 млн.
Поэтому стратегия Tesla потенциально может позволить ей избавиться от более слабых конкурентов с меньшей маржой.
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По материалам:
Мінфін.com.ua
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