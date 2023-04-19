Tesla второй раз за месяц снижает цены на электрокары — Finance.ua
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Tesla второй раз за месяц снижает цены на электрокары

Технологии&Авто
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Tesla второй раз за месяц снижает цены на электрокары
Tesla второй раз за месяц снижает цены на электрокары
Американская компания Tesla начала очередную волну снижения цен на свои электрические автомобили Model 3 и Model Y.
Об этом сообщает Electrek.
Новые скидки на авто стали уже вторыми за этот месяц, в результате чего цена электромобилей стартовала ниже 40 000 долларов.
Отмечается, что после постоянного и постепенного повышения цен на электромобили за последние два года, Tesla стала снижать эти цены в 2023 году, чтобы поддерживать спрос.
Следовательно, Model 3 Standard Range RWD, самый дешевый автомобиль Tesla, подешевела с 41 990 до 39 990 долларов.
Tesla второй раз за месяц снижает цены на электрокары
В новом обновлении цен Tesla также существенно снизила цены на всю линейку Model Y.
Tesla второй раз за месяц снижает цены на электрокары
Цена каждой модели за одну ночь снизилась на 3000 долларов.
  • Model Y AWD — с $49 990 до $46 990;
  • Model Y Long Range — з $52 990 до $49 990;
  • Model Y Performance — с $56 990 до $53 990.
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По материалам:
Укрінформ
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