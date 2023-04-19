Tesla второй раз за месяц снижает цены на электрокары — Finance.ua

Tesla второй раз за месяц снижает цены на электрокары Сегодня 18:33 — Технологии&Авто

Tesla второй раз за месяц снижает цены на электрокары

Американская компания Tesla начала очередную волну снижения цен на свои электрические автомобили Model 3 и Model Y.

Об этом сообщает Electrek

Новые скидки на авто стали уже вторыми за этот месяц, в результате чего цена электромобилей стартовала ниже 40 000 долларов.

Отмечается, что после постоянного и постепенного повышения цен на электромобили за последние два года, Tesla стала снижать эти цены в 2023 году, чтобы поддерживать спрос.

Следовательно, Model 3 Standard Range RWD, самый дешевый автомобиль Tesla, подешевела с 41 990 до 39 990 долларов.

В новом обновлении цен Tesla также существенно снизила цены на всю линейку Model Y.

Цена каждой модели за одну ночь снизилась на 3000 долларов.

Model Y AWD — с $49 990 до $46 990;

Model Y Long Range — з $52 990 до $49 990;

Model Y Performance — с $56 990 до $53 990.

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Укрінформ По материалам:

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