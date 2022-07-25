Tesla внедрит услугу экспресс-обслуживания электромобилей за один час — Finance.ua

Tesla внедрит услугу экспресс-обслуживания электромобилей за один час Сегодня 23:11 — Фондовый рынок

Темпы экспансии объёмов производства электромобилей Tesla явно опережают скорость расширения сети фирменных сервисных станций, а потому глава компании считает нужным внедрять технологии экспресс-обслуживания клиентов. Большинство обращений должно удовлетворяться в тот же день, а для самых нетерпеливых внедряется возможность обслужить машину за один час.

Как поясняет Electrek , Илон Маск (Elon Musk) уже давно присматривается к опыту Формулы-1 в вопросах организации экспресс-обслуживания электромобилей.

Фактически, ещё в 2015 году компания назначила директором по инновациям в сфере обслуживания Кенни Хэндкаммера (Kenny Handkammer), бывшего старшего механика гоночной команды Red Bull Racing с опытом работы в Формуле-1 более 25 лет. Пару лет спустя он перешёл на работу в конкурирующую Lucid Motors, но определённый задел на будущее наверняка успел сформировать.

В прошлом месяце Илон Маск заявил, что намеревается организовать работу сервисных центров в Северной Америке таким образом, чтобы выдавать готовые электромобили в день обращения в большинстве случаев.

Проведённый руководством компании анализ показал, что основные виды ремонта электромобилей можно осуществлять в течение рабочего дня, и две трети случаев уже подходят под данный стандарт, при условии наличия необходимых запасных частей в сервисе.

Эту неделю Маск завершил сообщением о работе над более частым использованием «сервиса за час». По его словам, технологии Формулы-1 можно и нужно применять к обслуживанию электромобилей компании. Более быстрая работа с машинами клиентов позволит обеспечить их своевременным сервисом в условиях стремительного роста объёмов продаж.

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