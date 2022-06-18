Tesla в очередной раз подняла цены на всю линейку электромобилей — Finance.ua

Tesla в очередной раз подняла цены на всю линейку электромобилей

Сегодня 15:30 — Личные финансы

Tesla в очередной раз подняла цены на всю линейку электромобилей

После небольшой паузы Tesla снова повысила цены на свои электромобили — на этот раз подорожала вся линейка, причем очень существенно. Изменения уже можно увидеть в онлайн конфигураторе на американском сайте, сильнее всего подорожали «дальнобойные» конфигурации — топовые модели накинули $6 тыс. к прежней цене.

В течение 2021 года Tesla почти каждый месяц меняла цены (не в пользу потребителей) на свои электромобили, однако в начале 2022 года стремительный рост цен несколько замедлился. Как пишет electrek , последнее значительное повышение цен произошло в марте 2022 года, а затем в апреле компания еще раз несущественно скорректировала цены на «дальнобойные» автомобили.

Тесла Модель 3

В случае младшего седана Model 3 удорожание оказалось наименее ощутимым — задело только «дальнобойную» Model 3 Long Range, цена которой выросла на $2,5 тыс. — с $54 490 до $57 990.

Тесла Модель Y

В случае самой популярной сейчас модели Tesla — компактного кроссовера Model Y — подорожание более ощутимо. Обе версии накинули $3 тыс. сверху к старой цене:

Model Y Long Range. Был — $62 990, стал — $65 990;

Model Y Performance. Был — $67 990, стал — $69 990.

Тесла Модель S

Цена Tesla Model S также значительно выросла сегодня, и это после заметного подорожания на $5000 всего несколько месяцев назад. Речь идет о полноприводной Dual Motor All-Wheel Drive Long Range — недавно она стоила $99 990, а теперь обойдется в $104 990. В то же время цена топовой версии Plaid пока осталась без изменений — $135 990.

Тесла Модель Х

Наконец, флагманский кроссовер Model X, как и седан Model S, тоже немало прибавил к предыдущей цене. Если раньше Dual Motor All-Wheel Drive Long Range в США стоил $114 990, то новым покупателям придется заплатить за него на $6 тыс. больше — $120 990. Как и с Model S, цена топового Model X Plaid не изменилась — 138 990 долларов.

В Tesla публично никак не прокомментировали, с чем связано очередное повышение, однако можно упомянуть о повышенном спросе на электрические электромобили из-за топливного кризиса. К этому добавилась инфляция в США, которая довольно ощутимо ударила по фондовому рынку и криптовалютам, а также до сих пор сохраняющиеся дефицит чипов и перебои в цепочках поставок.

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