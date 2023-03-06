Tesla Supercharger стали доступны для электромобилей других компаний: список стран — Finance.ua

Tesla Supercharger стали доступны для электромобилей других компаний: список стран Сегодня 04:47 — Технологии&Авто

Tesla Supercharger стали доступны для электромобилей других компаний: список стран

Tesla открывает зарядные сети для сторонних потребителей.

О том, что зарядные терминалы Supercharger станут доступны для электромобилей других марок, стало известно во время последней презентации компании.

Для идентификации автомобиля и активации зарядки водители должны использовать фирменное приложение Tesla версии 4.18.0 и выше. Тарифы установлены выше, чем для владельцев электромобилей Tesla. Данных о ценах пока нет.

В рамках пилотного проекта Tesla Supercharger откроют для «чужих» электромобилей в 17 странах: США, Австралии, Франции, Нидерландах, Норвегии, Великобритании, Испании, Австрии, Дании, Финляндии, Германии, Люксембурге, Швейцарии, Исландии, Италии, Швеции и Бельгии. В дальнейшем Tesla планирует расширить программу на весь мир.

Не важно, авто у вас с бензиновым двигателем, дизельным или электрокар. Все водители всегда должны иметь при себе автогражданку. Стоимость полиса зависит от стажа вождения, объема двигателя, минимальной суммы покрытия ущерба и региона, в котором вы зарегистрированы. На сайте Finance.ua вы сможете сравнить цены и выгодно оформить полис ОСАГО всего за несколько минут.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.