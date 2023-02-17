Tesla сделает доступными 7500 своих зарядных станций в США для электромобилей других брендов — Finance.ua

Tesla сделает доступными 7500 своих зарядных станций в США для электромобилей других брендов Сегодня 00:07 — Технологии&Авто

Tesla сделает доступными 7500 своих зарядных станций в США для электромобилей других брендов

Администрация президента США объявила о новых инициативах, входящих в ее план стоимостью $7,5 млрд по установке 500 000 зарядных станций для электромобилей до 2030 года. Одна из них — открытие 7500 зарядных станций Tesla для электрокаров других брендов до конца 2024 года.

В 2021 году Tesla анонсировала программу по открытию Supercharger для всех желающих. Ее пилот действует в 16 европейских странах и должен запуститься в США.

Согласно информации Белого дома, общая цифра в 7500 станций будет включать 3500 новых, а также имеющихся станций Supercharger с мощностью зарядки до 250 кВт, которые расположены вдоль разных шоссе. Остальные 4000 — это станции второго уровня, так называемые Destination Charging stations с мощностью до 22 кВт. Такие станции устанавливают возле гостиниц, ресторанов и других городских и сельских локациях.

Сама же сеть зарядных станций Tesla увеличится более чем вдвое.

Чтобы получить государственное финансирование, компании должны обеспечить пользователей универсальной зарядной системой CCS, доминирующей в США, а также системой оплаты, работающей со смартфоном. Tesla использует собственную зарядную систему в Америке, однако пообещала добавить также стандарт CCS.

Кроме Tesla, договоренности с правительством имеют такие компании, как General Motors, Ford, ChargePoint, EVgo, Pilot Company, Hertz и другие. Они должны расширить свои сети зарядных станций или установить зарядные станции в определенных локациях.

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