Tesla повысила стоимость своего внедорожника в Китае — Finance.ua

Tesla повысила стоимость своего внедорожника в Китае Сегодня 20:40 — Фондовый рынок

Компания Tesla Inc. повысила цену на свой внедорожник Model Y Performance примерно на 2 тысячи долларов в Китае, тем самым отменив снижение стоимости в августе.

Об этом пишет Bloomberg.

Самый совершенный вариант электрического внедорожника сейчас стоит 363,9 тыс. юаней (49,7 тыс. долл.), по сравнению с 349,9 тыс. юаней. Два месяца назад Tesla снизила его с 363,9 тыс. юаней.

Цены на дальнобойные и заднеприводные модели Y остались прежними.

Ранее в этом месяце Tesla обновила некоторые характеристики Model Y в Китае, чтобы попытаться завоевать большую часть крупнейшего в мире рынка электромобилей. В сентябре компания также обновила свой седан Model 3, в том числе увеличив запас хода.

С признаками замедления роста продаж, производители электромобилей в Китае за последний год участвовали в ценовой войне, инициированной Tesla. Однако американский автопроизводитель тоже периодически повышает цены.

Tesla также подняла цену на свой полноприводный электромобиль Model Y Long Range на 500 долларов в США — до 48 990 долларов с 48 490 долларов.

Економічна Правда По материалам:

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