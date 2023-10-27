Tesla повысила стоимость своего внедорожника в Китае — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Tesla повысила стоимость своего внедорожника в Китае

Фондовый рынок
57
Компания Tesla Inc. повысила цену на свой внедорожник Model Y Performance примерно на 2 тысячи долларов в Китае, тем самым отменив снижение стоимости в августе.
Об этом пишет Bloomberg.
Самый совершенный вариант электрического внедорожника сейчас стоит 363,9 тыс. юаней (49,7 тыс. долл.), по сравнению с 349,9 тыс. юаней. Два месяца назад Tesla снизила его с 363,9 тыс. юаней.
Цены на дальнобойные и заднеприводные модели Y остались прежними.
Ранее в этом месяце Tesla обновила некоторые характеристики Model Y в Китае, чтобы попытаться завоевать большую часть крупнейшего в мире рынка электромобилей. В сентябре компания также обновила свой седан Model 3, в том числе увеличив запас хода.
С признаками замедления роста продаж, производители электромобилей в Китае за последний год участвовали в ценовой войне, инициированной Tesla. Однако американский автопроизводитель тоже периодически повышает цены.
Tesla также подняла цену на свой полноприводный электромобиль Model Y Long Range на 500 долларов в США — до 48 990 долларов с 48 490 долларов.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.