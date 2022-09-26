Tesla отзывает около 1,1 миллиона автомобилей — Finance.ua

Tesla отзывает около 1,1 миллиона автомобилей Сегодня 02:33 — Технологии&Авто

Tesla отзывает около 1,1 миллиона автомобилей

Компания Tesla отзывает почти 1,1 миллиона автомобилей в США из-за проблемы со стеклоподъемниками.

Об этом сообщает Reuters

Отмечается, что производитель электромобилей сообщил Национальному управлению безопасности дорожного движения США (NHTSA), что выполнит обновление программного обеспечения системы автоматического регулирования окон по беспроводной сети. Отзыв касается некоторых автомобилей Model 3 2017-2022 годов, Model Y 2020-2021 годов, а также Model S и Model X 2021-2022 годов.

NHTSA заявило, что транспортные средства не отвечали требованиям федерального стандарта безопасности автотранспорта в отношении электростеклоподъемников, поскольку закрывающееся окно без надлежащей автоматической системы реверса «может иметь чрезмерную силу, зажимая водителя или пассажира, что увеличивает риск травмы».

В компании Tesla заявили, что им неизвестно о каких-либо гарантийных претензиях, авариях, травмах или смерти, связанных с выявленной проблемой.

Tesla обнаружила проблему во время тестирования в августе и обновила новые автомобили с 13 сентября.

Обновление программного обеспечения «улучшает калибровку поведения системы автоматического регулирования окон автомобиля», заявили в Tesla.

Исполнительный директор компании Tesla Илон Маск критически высказался по поводу термина «отзыв», заявив, что автомобили нуждались лишь в незначительном обновлении программного обеспечения.

«Терминология устарела и неточна. Это крошечное беспроводное обновление программного обеспечения. Насколько нам известно, никто не пострадал», — сказал он.

Укрінформ По материалам:

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