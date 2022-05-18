Tesla начинает принимать заказы на свой полуэлектрический грузовик с запасом хода 500 миль — Finance.ua
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Tesla начинает принимать заказы на свой полуэлектрический грузовик с запасом хода 500 миль

18.05.2022, 01:29Технологии&Авто
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Tesla начинает принимать заказы на свой полуэлектрический грузовик с запасом хода 500 мильTesla начинает принимать заказы на свой полуэлектрический грузовик с запасом хода 500 миль
Компания Tesla отложила выпуск электрического грузовика из-за пандемии коронавируса и глобального дефицита микросхем, однако теперь производитель объявил о начале приема предварительных заказов на Tesla Semi. Желающие разместить предварительный заказ должны перевести 20 000 долларов, но при этом точной даты начала отгрузок пока нет.
На момент анонса Tesla Semi в 2017 году автопроизводитель заявил, что у серийных версий электрического грузовика грузоподъемностью 36 тонн будет запас хода около 480 и 800 км по цене 150 000 и 180 000 долларов соответственно. Грузовик может разогнаться до 60 миль в час (97 км/ч) за 20 секунд даже с огромным грузом.
В марте прошлого года стало известно, что Tesla строит производственную линию для Tesla Semi в новом здании неподалеку от Gigafactory Nevada, чтобы до конца 2021 года производить по пять электрических грузовиков Tesla Semi в неделю. Однако в июле прошлого года стало известно, что выпуск Tesla Semi был отложен на 2022 год «из-за ограниченной доступности аккумуляторных элементов и проблем с глобальной цепочкой поставок».
Предполагается, что Tesla Semi предложит значительную экономию топлива по сравнению с традиционными грузовиками. По прогнозам, это позволит сэкономить до 100 000 долларов в год на эксплуатационных расходах. Если прогнозы подтвердятся, Tesla Semi может дать революционные изменения в транспортную отрасль.
По материалам: sundries
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