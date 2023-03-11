Tesla может отозвать 120 тысяч электрических кроссоверов Model Y: названа причина — Finance.ua

Tesla может отозвать 120 тысяч электрических кроссоверов Model Y: названа причина 11.03.2023, 01:49 — Фондовый рынок

Государственная администрация по контролю безопасности на дорогах США (National Highway Traffic Safety Administration, сокращенно NHTSA) начала расследование в отношении 120 тысяч электрокроссоверов Tesla Model Y. Поводом для расследования стали жалобы владельцев электрокаров на отсоединение рулевого колеса от колонки, пишет ampercar

Пока известно о двух таких случаях. Как выяснилось, что это произошло из-за отсутствия болта, который крепит рулевое колесо к рулевой колонке. У обоих электромобилей пришлось снять элемент управления, а затем снова прикрепить их к колонке должным образом.

В настоящее время расследование проблемы находится на предварительном этапе. Как только специалисты NHTSA выяснят всю необходимую информацию и определят, носит ли проблема массовый характер и угрожает ли она безопасности, будет принято решение о проведении кампании отзыва.

В прошлом месяце стало известно, что Tesla запускает масштабную кампанию отзыва в США, в рамках которой отзовет 362 тысячи электрокаров из-за проблем с программным обеспечением, которые могут привести к ДТП.

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