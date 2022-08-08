Tesla будет дробить свои акции 1 к 3: цена упадет примерно до $300 — Finance.ua

Tesla будет дробить свои акции 1 к 3: цена упадет примерно до $300 Сегодня 21:41 — Фондовый рынок

Tesla будет дробить свои акции 1 к 3: цена упадет примерно до $300

Акционеры Tesla одобрили дробление акций в соотношении три к одному, поскольку производитель электромобилей стремится привлечь еще больше розничных инвесторов.

Как сообщает Bloomberg, деление приведет к снижению стоимости акций Tesla с $925,9 до примерно $300.

Несмотря на то, что дробление акций не влияет на бизнес-модель компании, оно создает ощущение доступности, снижая цену акций, особенно для начинающих инвесторов.

«Время дробления акций Tesla видится весьма подходящим», — сказал аналитик Roth Capital Partners Крэйг Ирвин, отметив, что голосование акционеров происходит в то время, когда «рынок, кажется, движется в верном направлении».

Для компании это будет второе дробление акций за два года, поскольку в августе 2020 года совет директоров уже одобрял подобный сплит акций, но с дроблением 1 к 5. Тогда это привело к резкому росту цен на 60% со дня объявления до даты выполнения сплита. При этом большинство рисков, которые отягощали компанию в начале этого года, все еще сохраняются: перебои в цепи поставок еще не устранены, напряжение между США и Китаем только растет, а Илон Маск принимает участие в потенциально долгом и дорогостоящем судебном процессе с Twitter.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.