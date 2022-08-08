Tesla будет дробить свои акции 1 к 3: цена упадет примерно до $300 — Finance.ua
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Tesla будет дробить свои акции 1 к 3: цена упадет примерно до $300

Фондовый рынок
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Tesla будет дробить свои акции 1 к 3: цена упадет примерно до $300
Tesla будет дробить свои акции 1 к 3: цена упадет примерно до $300
Акционеры Tesla одобрили дробление акций в соотношении три к одному, поскольку производитель электромобилей стремится привлечь еще больше розничных инвесторов.
Как сообщает Bloomberg, деление приведет к снижению стоимости акций Tesla с $925,9 до примерно $300.
Несмотря на то, что дробление акций не влияет на бизнес-модель компании, оно создает ощущение доступности, снижая цену акций, особенно для начинающих инвесторов.
«Время дробления акций Tesla видится весьма подходящим», — сказал аналитик Roth Capital Partners Крэйг Ирвин, отметив, что голосование акционеров происходит в то время, когда «рынок, кажется, движется в верном направлении».
Для компании это будет второе дробление акций за два года, поскольку в августе 2020 года совет директоров уже одобрял подобный сплит акций, но с дроблением 1 к 5. Тогда это привело к резкому росту цен на 60% со дня объявления до даты выполнения сплита. При этом большинство рисков, которые отягощали компанию в начале этого года, все еще сохраняются: перебои в цепи поставок еще не устранены, напряжение между США и Китаем только растет, а Илон Маск принимает участие в потенциально долгом и дорогостоящем судебном процессе с Twitter.
По материалам:
Ain.Ua
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