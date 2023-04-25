Теперь в «Дії» можно отменить шеринг авто, — Федоров — Finance.ua
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Теперь в «Дії» можно отменить шеринг авто, — Федоров

Личные финансы
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Теперь в «Дії» можно отменить шеринг авто, — Федоров
Теперь в «Дії» можно отменить шеринг авто, — Федоров
Уже год украинцам доступна услуга шеринга авто в «Дії» в несколько кликов. Так, за это время граждане поделились техпаспортом авто в «Дії» уже более 132 тысяч раз. Теперь Минцифры расширило услугу и запустило отмену надлежащего пользователя в приложении.
«Если вы поделились техпаспортом в „Дії“, можете отменить шеринг. Без очередей, бумаг и длинных ожиданий. Услуга доступна как для владельца авто, так и надлежащего пользователя», — сообщил Федоров.
Сервис доступен как для владельца автомобиля, так и для надлежащего пользователя.

Как воспользоваться услугой

Для автовладельцев: откройте Дію — выберите Услуги — Шеринг авто — нажмите Отменить шеринг.
Для надлежащих пользователей: откройте Дію — выделите Меню свидетельства о регистрации транспортного средства — выберите Отказаться от пользования авто — Начать — пошерить сформированный экран с запросом владельца для подтверждения.
«Дія» передаст запрос на проверку в сервисный центр МВД, вы получите уведомление с результатом — и техпаспорт исчезнет из «Дії» надлежащего пользователя.
По материалам:
Finance.ua
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