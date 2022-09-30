Телекоммуникационный гигант Telefonica добавил поддержку криптовалютных платежей — Finance.ua
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Телекоммуникационный гигант Telefonica добавил поддержку криптовалютных платежей

Финтех и Карты
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Телекоммуникационный гигант Telefonica добавил поддержку криптовалютных платежей
Телекоммуникационный гигант Telefonica добавил поддержку криптовалютных платежей
Испанская телекоммуникационная компания Telefonica заключила соглашение с местной биржей Bit2Me, в рамках которой на маркетплейсе Tu.com появится возможность платежей в криптовалютах.
Платформа Tu.com фокусируется на продаже высокотехнологичных товаров, таких как смартфоны, планшеты, ноутбуки и электросамокаты. Теперь пользователи площадки смогут оплатить покупки с помощью цифровых активов. Также Telefonica инвестировала в крупнейшую испанскую биржу Bit2Me, однако объем вложений пока не раскрывается.
Telefonica по-прежнему проявляла интерес к криптотрасли и блокчейну. Недавно компания запустила собственную площадку для торговли невзаимозаменяемыми токенами (NFT) с поддержкой кошелька MetaMask. Также Telefonica заключила партнерство с производителем процессоров Qualcomm для разработки платформы дополненной действительности SnapDragon Spaces.

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По материалам:
cryptomisto
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