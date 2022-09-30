Телекоммуникационный гигант Telefonica добавил поддержку криптовалютных платежей — Finance.ua

Телекоммуникационный гигант Telefonica добавил поддержку криптовалютных платежей Сегодня 23:17 — Финтех и Карты

Телекоммуникационный гигант Telefonica добавил поддержку криптовалютных платежей

Испанская телекоммуникационная компания Telefonica заключила соглашение с местной биржей Bit2Me, в рамках которой на маркетплейсе Tu.com появится возможность платежей в криптовалютах.

Платформа Tu.com фокусируется на продаже высокотехнологичных товаров, таких как смартфоны, планшеты, ноутбуки и электросамокаты. Теперь пользователи площадки смогут оплатить покупки с помощью цифровых активов. Также Telefonica инвестировала в крупнейшую испанскую биржу Bit2Me, однако объем вложений пока не раскрывается.

Telefonica по-прежнему проявляла интерес к криптотрасли и блокчейну. Недавно компания запустила собственную площадку для торговли невзаимозаменяемыми токенами (NFT) с поддержкой кошелька MetaMask. Также Telefonica заключила партнерство с производителем процессоров Qualcomm для разработки платформы дополненной действительности SnapDragon Spaces.

cryptomisto По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.