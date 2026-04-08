Телеком-аналитик рассказал, будут ли привязывать мобильные номера к паспортам в ближайшее время

Мобильные операторы противостоят регистрации абонентов
В ближайшее время украинцам не следует ожидать обязательной идентификации абонентов «Киевстара», lifecell и Vodafone по паспортным данным. В экспертной среде такую ​​задержку объясняют экономическими факторами: операторы получают значительные прибыли с рынка анонимных карт и не заинтересованы в потере этого сегмента.
Как пояснил телеком-аналитик Александр Глущенко, подобное решение может быть только политическим, сообщает Oboz.ua.

Политический аспект

«Операторы постараются противодействовать принятию этого решения, поэтому это решение может быть только политическим. А оно потому и политическое — что никто не слушает, насколько и кому это дискомфортно», — констатировал эксперт.
Основания же для такого решения, по его словам, могут появиться только в случае, если сторонники решений безопасности «докажут, что это нужно». В частности, это снизит интенсивность и возможность использования вражеских БПЛА в Украине.
«Тогда такое решение будет. И будут хотеть или нет, а операторы будут вынуждены его выполнять», — резюмировал Глущенко.

Риски использования анонимных SIM-карт

В то же время, по его мнению, необходимость в таком шаге есть. Ведь для атак по Украине россияне используют разные каналы связи, среди которых — SIM-карты. Причем не только украинских, но и зарубежных операторов.
«Сейчас в Украине большой парк анонимных SIM-карт, которые по факту не привязаны к конкретному лицу. То есть, человек купил, попользовался (в т.ч., возможно, для каких-то незаконных действий), — выбросил карточку — и ищи ветра в поле», — рассказал Глущенко.
Привязка мобильных номеров к конкретным лицам, по его словам, значительно снизит этот риск. Ведь, с одной стороны, враг не сможет получить к ним прямого доступа. А с другой — если кто-нибудь из украинцев решит помочь россиянам и передаст им свою «симку», правоохранители легко вычислят такую личность.
По материалам:
Обозреватель
