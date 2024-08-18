Telegram представил масштабное обновление с новыми функциями: суперканалы, реакции и «звездные» подписки — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Telegram представил масштабное обновление с новыми функциями: суперканалы, реакции и «звездные» подписки

Технологии&Авто
4
Telegram представил масштабное обновление с новыми функциями: суперканалы, реакции и «звездные» подписки
Telegram представил масштабное обновление с новыми функциями: суперканалы, реакции и «звездные» подписки
К 11-летию своего основания Telegram выпустил масштабное обновление. В мессенджере появились «звездные» реакции и подписки, платный контент для ботов и бизнес-аккаунтов, а также новый режим для администраторов Telegram-каналов.
Об этом сообщила пресс-служба мессенджера.
Теперь пользователи могут напрямую поддерживать свои любимые каналы и создателей контента, отправляя им Telegram-звезды с помощью новой реакции «Звезда».
Владельцы каналов получают 100% звезд и могут конвертировать их в вознаграждение в криптовалюте Toncoin или в рекламу.
Telegram представил масштабное обновление с новыми функциями: суперканалы, реакции и «звездные» подписки
Также владельцы закрытых Telegram-каналов могут создать специальные приглашения, позволяющие присоединиться к каналу за ежемесячную плату в звездах.
Еще можно размещать платный контент, за просмотр которого пользователи также будут платить звездами — теперь они доступны и для ботов, управляющих каналами или бизнес-аккаунтами в Telegram.
Telegram представил масштабное обновление с новыми функциями: суперканалы, реакции и «звездные» подписки
Также появились суперканалы. Ранее подписчики каналов, публикуя пост, видели название и изображение канала, однако теперь администраторы смогут публиковать посты как от имени профилей, так и от имени других каналов.
После обновления мессенджера документы типа .pdf, .xls или .docx на системах iOS открываются в отдельных вкладках браузера Telegram, чтобы легко переключаться между ними и сообщениями.
Обновление уже доступно для загрузки в Google Play и App Store
По материалам:
theБабель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.