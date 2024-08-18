Telegram представил масштабное обновление с новыми функциями: суперканалы, реакции и «звездные» подписки — Finance.ua

Telegram представил масштабное обновление с новыми функциями: суперканалы, реакции и «звездные» подписки Сегодня 04:14 — Технологии&Авто

Telegram представил масштабное обновление с новыми функциями: суперканалы, реакции и «звездные» подписки

К 11-летию своего основания Telegram выпустил масштабное обновление. В мессенджере появились «звездные» реакции и подписки, платный контент для ботов и бизнес-аккаунтов, а также новый режим для администраторов Telegram-каналов.

Об этом сообщила пресс-служба мессенджера.

Теперь пользователи могут напрямую поддерживать свои любимые каналы и создателей контента, отправляя им Telegram-звезды с помощью новой реакции «Звезда».

Владельцы каналов получают 100% звезд и могут конвертировать их в вознаграждение в криптовалюте Toncoin или в рекламу.

Также владельцы закрытых Telegram-каналов могут создать специальные приглашения, позволяющие присоединиться к каналу за ежемесячную плату в звездах.

Еще можно размещать платный контент, за просмотр которого пользователи также будут платить звездами — теперь они доступны и для ботов, управляющих каналами или бизнес-аккаунтами в Telegram.

Также появились суперканалы. Ранее подписчики каналов, публикуя пост, видели название и изображение канала, однако теперь администраторы смогут публиковать посты как от имени профилей, так и от имени других каналов.

После обновления мессенджера документы типа .pdf, .xls или .docx на системах iOS открываются в отдельных вкладках браузера Telegram, чтобы легко переключаться между ними и сообщениями.

Обновление уже доступно для загрузки в Google Play и App Store

theБабель По материалам:

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