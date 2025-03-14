Telegram добавляет новые криптофункции — Finance.ua

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Telegram добавляет новые криптофункции

Криптовалюта
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Telegram добавляет новые криптофункции
Telegram добавляет новые криптофункции
Telegram объявил об обновлении своего самостоятельного криптокошелька, разработанного компанией The Open Platform (TOP).
Эти обновления включают возможность мультиактивной торговли и получение прибыли от хранения криптовалют. Пользователи теперь могут покупать, продавать и хранить различные криптовалюты без необходимости совершать ончейн-депозиты, что упрощает процесс для новичков в криптовалютной сфере.

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Кроме того, кошелек получил обновленный дизайн с новой панелью навигации, что облегчает переключение между разделами кошелька, торговли и прибыльности. TOP планирует также внедрить программу лояльности для владельцев Toncoin, чтобы стимулировать дальнейшее внедрение экосистемы TON.
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Эти обновления превращают кошелек Telegram в полноценную криптоплатформу, интегрированную в мессенджер, сохраняя при этом простоту и удобство использования для пользователей.
Запуск новых функций начнется в марте и апреле 2025 г., хотя некоторые из них могут быть ограничены в определенных странах в зависимости от местных регуляторных норм.
По материалам:
double.news
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