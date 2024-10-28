Текущие программы оплаты труда не оправдывают ожиданий — Finance.ua

Текущие программы оплаты труда не оправдывают ожиданий Сегодня 20:20

Текущие программы оплаты труда не оправдывают ожиданий

Около половины работодателей мира сообщают, что они эффективно выполняют каждую из шести отдельных основных целей программ оплаты труда, поскольку она является наиболее часто упоминаемой причиной, по которой сотрудники приходят и остаются у работодателя.

Об этом говорится в исследовании эффективности и оформления оплаты труда в 2024 году, проведенном WTW, глобальной консалтинговой и брокерской компанией, обнародованном на ее сайте.

Опрос показал, что из шести основных целей, связанных с эффективностью программ оплаты труда — привлечение работников, удержание работников, содействие справедливой компенсации среди работников, содействие конкурентоспособной компенсации по сравнению с сотрудниками в других организациях, соответствие бизнес-стратегии и вознаграждение работников за результаты работы в текущем году — примерно половина работодателей сообщают, что они эффективны в двух из этих целей, и менее половины эффективны в каждой из четырех других.

Однако соответствующие исследования показывают, что 48% сотрудников называют оплату труда одним из основных факторов привлечения и удержания — наиболее часто упоминавшийся фактор для обоих, и более половины сотрудников (56%) рассмотрели другое предложение о работе для лучшей оплаты.

«Вероятно, организации не смогли сосредоточиться на факторах, влияющих на эффективность программы оплаты за последние несколько лет, учитывая недавнюю динамику рынка труда», — отмечает управляющий директор и руководитель глобальных решений Work&Rewards WTW Лори Виспер.

Этот разрыв, вероятно, частично обусловлен изменениями, повлиявшими на характер работы за последние несколько лет. Условия на рынке труда, такие как нехватка талантов, смена поколений и новые модели работы, внесли свой вклад, а также социально-экономические тенденции, такие как глобальная пандемия и высокая инфляция.

Помимо этих внешних факторов отсутствие внутренней коммуникации влияет на общую эффективность оплаты. Меньше одного из четырех говорят, что они эффективно сообщают о том, как определяется оплата труда сотрудников. Более того, более половины работодателей (58%) считают, что уменьшение заработной платы является проблемой, и такой же процент считает, что это станет проблемой в ближайшие несколько лет.

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Среди компаний, обновивших свою философию компенсаций за последние пять лет, причинами этих изменений, которые наиболее часто упоминают, являются повышение привлечения или удержание (69%) и улучшение опыта сотрудников (51%). Другие причины включают постоянный или регулярно планируемый обзор и обновление (47%), повышение понимания сотрудниками (45%) и повышение прозрачности оплаты труда (44%).

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