Техосмотр вместо сертификации. Минразвития предлагают изменить некоторые правила для автомобилистов — Finance.ua

Техосмотр вместо сертификации. Минразвития предлагают изменить некоторые правила для автомобилистов Сегодня 17:00 — Личные финансы

Техосмотр вместо сертификации. Минразвития предлагают изменить некоторые правила для автомобилистов

На официальном сайте Министерства развития общин и территорий появилось сообщение об обнародовании проекта закона, который может изменить некоторые правила для автомобилистов.

Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Техосмотр вместо сертификации

Известно, что сейчас перед первой регистрацией импортируемого транспортного средства следует провести его сертификацию — процедуру, подобную техническому контролю, но с другим названием. По предложению из документа перед первой регистрацией следует проводить обязательный технический контроль, для всех типов ТС, и в случае полного соответствия машины требованиям вместо сертификата в СЦ МВД нужно будет подавать протокол о прохождении ОТК.

При этом обязательность и регулярность ОТК не меняется, то есть — если сейчас нет требования проведения регулярного техосмотра для частных легковых автомобилей, этим проектом она и не будет создаваться.

Возраст авто

Транспортные средства, ввозимые в Украину, по мнению авторов проекта, должны иметь возраст не более 20 лет. Независимо от того, какие требования соответствия эконормам «Евро» установлены для тех или иных ТС. Это теоретически может повлиять на легковые авто, которые сейчас можно ввозить с Евро-2, который был введен в 1995 году, что устанавливает максимальный возраст вплоть до 30 лет.

Однако на практике такого возраста авто из-за старости, высоких таможенных платежей и непопулярности на рынке фактически никто и не привозит. Доля импортированных легковушек с годом выпуска от 2005 до 1995 включительно по итогам января 2025 года составила 4,6%, поэтому фрагмент из пояснительной записки к проекту, в котором говорится, что «в результате чего стремительно стареет автопарк и увеличивается его негативное влияние на окружающую среду и здоровье граждан», при такой доле машин старше 20 лет выглядит преувеличением. Подтверждает это еще и то, что доля импортируемых подержанных авто в возрасте до 10 лет включительно составляет 61,2%, а вообще средний возраст «пригнанных» легковых автомобилей составляет 9,5 года.

Если модель определенного автомобиля уже не производится, однако он пригоден к эксплуатации, и при этом имеет возраст 30 или более лет — его можно импортировать согласно правилам закона «О ввозе культурных ценностей». При этом для первой регистрации требования соответствия экологическим нормам для такого автомобиля не будут применяться. Что значит, ретро-автомобили можно будет ввозить и регистрировать, наконец-то выезжать на них на дороги, а также «легализовать» те, которые были ввезены раньше, однако до сих пор считаются только экспонатами, а не транспортными средствами.

«Согласно заключительным положениям проекта, в случае его принятия эти нормы начнут действовать через 1 год после его официального опубликования уже как закона. А до этого еще месяц будет продолжаться общественное обсуждение, присоединиться к которому может каждый на странице МРГтТУ. Затем, вероятно, регистрация в Верховной Раде и все предусмотренные регламентом этапы рассмотрения и голосования», — объяснили эксперты.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

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