Технологию удаления аммиака из сточных вод и изготовление удобрений разработали в США — Finance.ua

Технологию удаления аммиака из сточных вод и изготовление удобрений разработали в США Сегодня 00:06 — Технологии&Авто

Новое исследование Университета Дрекселя (США), в ходе которого изучается процесс удаления аммиака из сточных вод и превращение его в удобрение, показывает, что это не только технически возможно, но может помочь сделать сельское хозяйство более устойчивым.

Об этом сообщает Future Farming , пишет superagronom.com.

По словам исследователей, выделение азота из отходов аммиака из сточных вод при очистке может быть альтернативой процессу производства азота методом Габера-Боша (промышленный метод синтеза аммиака из азота и водорода под давлением и при нагревании в присутствии катализатора, — ред.).

Извлечение азота из сточных вод было бы желательной альтернативой процессу Хабера-Боша, поскольку оно создает круговую экономику азота. «Это означает, что мы повторно используем имеющийся азот, а не тратим энергию и не производим парниковые газы для сбора азота из атмосферы, что является более устойчивой практикой для сельского хозяйства и может стать источником дохода для коммунальных предприятий», — говорит Патрик Гуриан, доктор философии, профессор Инженерного колледжа Дрекселя.

Речь идет об аэрации, с помощью которой аммиак удаляется из сточных вод путем повышения температуры и рН воды до уровня, достаточного для превращения в газ, который может быть затем собран в концентрированной форме в виде сульфата аммония.

Результаты анализа жизненного цикла показывают, что аэрация выделяет примерно в 5-10 раз меньше парниковых газов, чем процесс производства азота методом Хабер-Боша, и использует примерно в 5-15 раз меньше энергии. Исследование показывает, что восстановление аммиака может быть экономически эффективным даже при низкой концентрации.

Хотя таким способом можно произвести удобрения в меньшем количестве, чем классическим промышленным. Но, по словам исследователей, возможность собирать и повторно использовать любое количество ресурсов помогает повысить устойчивость коммерческого сельского хозяйства и предотвращает загрязнение водных ресурсов.

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