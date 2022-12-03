Технологию удаления аммиака из сточных вод и изготовление удобрений разработали в США — Finance.ua

Технологию удаления аммиака из сточных вод и изготовление удобрений разработали в США
Новое исследование Университета Дрекселя (США), в ходе которого изучается процесс удаления аммиака из сточных вод и превращение его в удобрение, показывает, что это не только технически возможно, но может помочь сделать сельское хозяйство более устойчивым.
Об этом сообщает Future Farming, пишет superagronom.com.
По словам исследователей, выделение азота из отходов аммиака из сточных вод при очистке может быть альтернативой процессу производства азота методом Габера-Боша (промышленный метод синтеза аммиака из азота и водорода под давлением и при нагревании в присутствии катализатора, — ред.).
Извлечение азота из сточных вод было бы желательной альтернативой процессу Хабера-Боша, поскольку оно создает круговую экономику азота. «Это означает, что мы повторно используем имеющийся азот, а не тратим энергию и не производим парниковые газы для сбора азота из атмосферы, что является более устойчивой практикой для сельского хозяйства и может стать источником дохода для коммунальных предприятий», — говорит Патрик Гуриан, доктор философии, профессор Инженерного колледжа Дрекселя.
Речь идет об аэрации, с помощью которой аммиак удаляется из сточных вод путем повышения температуры и рН воды до уровня, достаточного для превращения в газ, который может быть затем собран в концентрированной форме в виде сульфата аммония.
Результаты анализа жизненного цикла показывают, что аэрация выделяет примерно в 5-10 раз меньше парниковых газов, чем процесс производства азота методом Хабер-Боша, и использует примерно в 5-15 раз меньше энергии. Исследование показывает, что восстановление аммиака может быть экономически эффективным даже при низкой концентрации.
Хотя таким способом можно произвести удобрения в меньшем количестве, чем классическим промышленным. Но, по словам исследователей, возможность собирать и повторно использовать любое количество ресурсов помогает повысить устойчивость коммерческого сельского хозяйства и предотвращает загрязнение водных ресурсов.
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